FIFA Kadınlar Dünya Kupası: Norveç'i 3-0'la geçen İngiltere adını yarı finale yazdırdı
FIFA Kadınlar Dünya Kupası çeyrek final eşleşmelerinin ilk maçında İngiltere, Norveç'i 3-0 yenerek yarı finale çıktı.
Fransa'nın ev sahipliğinde bu yıl 8'incisi düzenlenen ve 7 Temmuz'da sona erecek turnuvanın çeyrek finalinde İngiltere ile Norveç karşılaştı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
Son Dakika Haberleri
11:07 Filipinler Devlet Başkanı görevden azledilmesini isteyenleri 'cezaevine göndermekle' tehdit etti
10:52 AYM Başkanı Arslan: Kavala'nın Gezi'ye katılması ve desteklemesi tek başına suçlu olduğunu göstermez