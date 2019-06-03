FIFA Kadınlar Dünya Kupası ile ilgili bilmeniz gereken 10 şey

FIFA Kadınlar Dünya Kupası ile ilgili bilmeniz gereken 10 şey

Dünyanın en önemli kadın futbolcuları 7 Haziran'da başlayacak olan 2019 Kadınlar Dünya Kupası'nda meşin yuvarlakla buluşmaya hazırlanıyor. Turnuvanın ilk santra düdüğü çalmadan önce Kadınlar Dünya Kupası hakkında bilmeniz gereken 10 önemli gerçeği sizler için derledik.

FIFA Kadınlar Dünya Kupası ile ilgili bilmeniz gereken 10 şey

Dünyanın en önemli kadın futbolcuları 7 Haziran'da başlayacak olan 2019 Kadınlar Dünya Kupası'nda meşin yuvarlakla buluşmaya hazırlanıyor.

Sekizincisi düzenlenecek olan turnuva Paris'te Fransa ile Güney Kore'yi karşı karşıya getirecek maçla başlayacak. Turnuvanın ilk santra düdüğü çalmadan önce Kadınlar Dünya Kupası hakkında bilmeniz gereken 10 önemli gerçeği sizler için derledik. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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