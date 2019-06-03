FIFA Kadınlar Dünya Kupası ile ilgili bilmeniz gereken 10 şey
Dünyanın en önemli kadın futbolcuları 7 Haziran'da başlayacak olan 2019 Kadınlar Dünya Kupası'nda meşin yuvarlakla buluşmaya hazırlanıyor. Turnuvanın ilk santra düdüğü çalmadan önce Kadınlar Dünya Kupası hakkında bilmeniz gereken 10 önemli gerçeği sizler için derledik.
Dünyanın en önemli kadın futbolcuları 7 Haziran'da başlayacak olan 2019 Kadınlar Dünya Kupası'nda meşin yuvarlakla buluşmaya hazırlanıyor.
Sekizincisi düzenlenecek olan turnuva Paris'te Fransa ile Güney Kore'yi karşı karşıya getirecek maçla başlayacak. Turnuvanın ilk santra düdüğü çalmadan önce Kadınlar Dünya Kupası hakkında bilmeniz gereken 10 önemli gerçeği sizler için derledik. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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