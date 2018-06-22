FIFA, Hakemin Ronaldo'dan Forma İstediği İddiasını Yalanladı

Portekiz'e 1-0 yenilmesinin ardından elenen Fas Milli Takımı'nın futbolcusu Nordin Amrabat'ın, Hollanda basınına verdiği "Hakem neye alışık bilmiyorum ama Ronaldo'dan oldukça etkilenmişti. Pepe'den duyduğuma göre ilk yarıda onun formasını istemiş. Burası Dünya Kupası, sirk değil" demecine FIFA'dan yanıt geldi.

Açıklamada, hakem Mark Geiger'ın kati surette böyle bir talepte bulunmadığını söylediği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"HAKEM MAÇI PROFESYONEL ANLAYIŞLA YÖNETTİ"

FIFA, bir Fas Milli Takımı üyesi tarafından yapıldığı öne sürülen suçlamaları kınamaktadır. FIFA hakemlerinin 2018 Dünya Kupası'ndaki takımlarla ilişkileri ve davranışları, talimatlarda açıkça belirlenmiştir. Bay Geiger da maçı profesyonel bir anlayışla yönetmiştir.