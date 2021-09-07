FIFA, ertelenen Brezilya-Arjantin maçına ilişkin disiplin soruşturması başlattı
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FIFA, ertelenen Brezilya-Arjantin maçına ilişkin disiplin soruşturması başlattı

FIFA, ertelenen Brezilya-Arjantin maçına ilişkin disiplin soruşturması başlattı
Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu - Haberler | Spor

FIFA, 2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde ertelenen Brezilya-Arjantin maçında yaşanan olaylar nedeniyle her iki ülke federasyonu hakkında disiplin soruşturması başlattı.

FIFA, 2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde ertelenen Brezilya-Arjantin maçında yaşanan olaylar nedeniyle her iki ülke federasyonu hakkında disiplin soruşturması başlattı.

FIFA'dan yapılan açıklamada, yapılan ilk incelemenin ardından Brezilya ve Arjantin'in futbol federasyonları hakkında disiplin soruşturması açılmasına karar verildiği belirtildi.

İki takımın yetkililerine ertelenen maça ilişkin sorular sorulduğu, elde edilen bilgilerin toplanarak inceleneceği ve olayın FIFA Disiplin Komitesi tarafından karara bağlanacağı ifade edildi.

Sao Paulo kentinde Brezilya ile Arjantin arasında oynanan karşılaşma, Brezilya Sağlık Gözetim Ajansı görevlilerinin, Brezilya'nın Kovid-19 salgınına karşı aldığı tedbirlere uymadığı gerekçesiyle 4 Arjantinli futbolcuyu almak üzere 6. dakikaya gelinirken sahaya girmesinin ardından askıya alınmıştı.

Yetkililer, İngiltere'de forma giyen Arjantinli Emiliano Martinez, Cristian Romero, Gio Lo Celso ve Emiliano Buendia'nın, son 14 günde İngiltere'de bulunmalarına rağmen göç idaresinin Brezilya'ya girmek için istediği yeminli beyanda son 14 günde İngiltere'de bulunmadıklarına dair belge imzalamak suretiyle yasaları çiğnediğini belirtmişti.

Brezilya'da Kovid-19 salgınına karşı uygulanan önlemler kapsamında, son 14 günde İngiltere, Güney Afrika, Kuzey İrlanda ve Hindistan'da bulunan yabancıların ülkeye girmesine izin verilmiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu

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FIFA, ertelenen Brezilya-Arjantin maçına ilişkin disiplin soruşturması başlattı - Haberler Spor
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