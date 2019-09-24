FİFA "en iyileri" açıkladı: Messi 6. kez yılın futbolcusu

FİFA "en iyileri" açıkladı: Messi 6. kez yılın futbolcusu

FIFA Yılın Futbolcusu Ödülü'nün sahibi Barcelona'nın yıldızı Lionel Messi oldu. Arjantinli oyuncu Juventuslu Cristiano Ronaldo ve Liverpool'un Hollandalı yıldızı Virgil Van Dijk'i finalde geride bıraktı.

24.09.2019 00:45
FİFA

FIFA Yılın Futbolcusu Ödülü'nün sahibi Barcelona'nın yıldızı Lionel Messi oldu. Arjantinli oyuncu Juventuslu Cristiano Ronaldo ve Liverpool'un Hollandalı yıldızı Virgil Van Dijk'i finalde geride bıraktı.


Messi, bu ödülü 5 kez kazanan Ronaldo'yu geride bırakarak FIFA Yılın Futbolcusu ünvanını 6 kez ile en fazla kazanan isim olarak tarihe geçti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et