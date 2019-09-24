FİFA "en iyileri" açıkladı: Messi 6. kez yılın futbolcusu
FIFA Yılın Futbolcusu Ödülü'nün sahibi Barcelona'nın yıldızı Lionel Messi oldu. Arjantinli oyuncu Juventuslu Cristiano Ronaldo ve Liverpool'un Hollandalı yıldızı Virgil Van Dijk'i finalde geride bıraktı.
FIFA Yılın Futbolcusu Ödülü'nün sahibi Barcelona'nın yıldızı Lionel Messi oldu. Arjantinli oyuncu Juventuslu Cristiano Ronaldo ve Liverpool'un Hollandalı yıldızı Virgil Van Dijk'i finalde geride bıraktı.
Messi, bu ödülü 5 kez kazanan Ronaldo'yu geride bırakarak FIFA Yılın Futbolcusu ünvanını 6 kez ile en fazla kazanan isim olarak tarihe geçti. Euronews.com'da Görüntüle