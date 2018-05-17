FIFA Dünya Sıralamasında Türkiye Yerini Korudu

FIFA sıralamasında A Milli Takımımız, 37. sıradaki yerini korudu.

FIFA'nın internet sitesinden açıklanan Mayıs ayı dünya sıralamasına göre 714 puana sahip A Milli Takımımız, 37. sıradaki yerini korudu.

FIFA Dünya Kupası'nın son şampiyonu Almanya, liderliğini sürdürdü. Brezilya'nın ikinci, Belçika'nın üçüncü sırada bulunduğu listenin ilk on sırasında bir değişiklik gerçekleşmedi.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 7 Haziran'da açıklanacak.

Kaynak: Skorer

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