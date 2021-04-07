FIFA dünya sıralamasında Türkiye üç basamak yükselerek 29. oldu
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FIFA dünya sıralamasında Türkiye üç basamak yükselerek 29. oldu

Anadolu Ajansı / Abdullah Tevge - Haberler | Spor
FIFA dünya sıralamasında Türkiye üç basamak yükselerek 29. oldu

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında üç basamak yükselerek 29. sıraya yerleşti.

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında üç basamak yükselerek 29. sıraya yerleşti.

FIFA'nın internet sitesinden nisan ayı dünya sıralaması açıklandı.

Şubat ayındaki sıralamada 1487 puana sahip olan Türkiye, 1505.05 puana yükseldi.

Hollanda ve Norveç galibiyetlerinin yanı sıra Letonya karşısında alınan beraberlik Türkiye'nin sıralamadaki yerini değiştirdi.

Belçika'nın 1783 puanla zirvede yer aldığı klasmanda, 1757 puanlı Fransa ikinci, 1742 puanlı Brezilya üçüncü sırada bulunuyor.

Türkiye'nin 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubundaki rakiplerinden Hollanda, iki basamak gerileyerek 1598 puanla 16. sıraya yerleşti.

Norveç ise iki basamak yükselerek 1452 puanla 42. sırada yer buldu.

Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:

SıraTakımPuanDeğişim
1Belçika1783-
2Fransa1757-
3Brezilya1742-
4İngiltere1686-
5Portekiz1666-
6İspanya1648-
7İtalya1642+3
8Arjantin1641-1
9Uruguay1639-1
10Danimarka1631+2

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Tevge

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