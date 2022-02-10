FIFA dünya sıralamasında Türkiye 39. sıraya geriledi - Haberler
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FIFA dünya sıralamasında Türkiye 39. sıraya geriledi

AA, Yunus Kaymaz - Spor
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FIFA dünya sıralamasında Türkiye 39. sıraya geriledi

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 39'unculuğa geriledi.

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 39'unculuğa geriledi.

FIFA'nın internet sitesinden açıklanan şubat ayı dünya sıralamasına göre, Belçika zirvede yer alırken, Brezilya 2, Fransa da 3. sırada bulunuyor.

Aralık ayında 37. sıradaki Türkiye, şubat ayında iki sıra geriledi.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması 31 Mart'ta açıklanacak.

Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:

SıraTakımPuanDeğişim
1Belçika1828,45-
2Brezilya1823,42-
3Fransa1786,15-
4Arjantin1766,99+1
5İngiltere1755,52-1
6İtalya1740,77-
7İspanya1704,75-
8Portekiz1660,25-
9Danimarka1654,54-
10Hollanda1653,73-

AA / Yunus Kaymaz - Spor

A Milli Futbol Takımı, Brezilya, Belçika, Türkiye, Spor, Haberler

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