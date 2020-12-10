FIFA Dünya sıralaması açıklandı
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FIFA Dünya sıralaması açıklandı

10.12.2020 13:50 | Son Güncelleme: 10.12.2020 13:56
FIFA Dünya sıralaması açıklandı

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 32. basamaktaki yerini korudu.

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 32. basamaktaki yerini korudu. A Milli Futbol Takımı, FIFA'nın internet sitesinde açıklanan Aralık ayı dünya sıralamasında 32. basamaktaki yerini korudu. Milliler'in 1487 puana sahip olduğu sıralamada liderlik koltuğunda oturan Belçika'yı Fransa ve Brezilya takip etti.Ay-yıldızlıların 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılmak için elemelerde mücadele edeceği grupta yer alan rakiplerinden Hollanda sıralamad a 16. basamakta yer aldı. Milliler'in G Grubu'ndaki diğer rakiplerinden Norveç 50., Karadağ 51., Letonya, 133. ve Cebelitarık ise 195. oldu. Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 18 Şubat 2021'de açıklanacak.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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