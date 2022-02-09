FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nda finalin adı belli oldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nda finalin adı belli oldu

Demirören Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nda finalin adı belli oldu

FIFA Dünya Kulüpler Kupası yarı finalinde Suudi Arabistan ekibi Al Hilal Riyadh'ı 1-0 mağlup eden Chelsea, Palmeiras'ın finaldeki rakibi oldu.

FIFA Dünya Kulüpler Kupası yarı finalinde Suudi Arabistan ekibi Al Hilal Riyadh'ı 1-0 mağlup eden Chelsea, Palmeiras'ın finaldeki rakibi oldu.

FIFA Dünya Kulüpler Kupası yarı finalinde Al Hilal Riyadh ile Chelsea karşı karşıya geldi. Muhammed Bin Zayed Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Chelsea, 32'nci dakikada Romelu Lukaku'nun attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu sonuçla sona erdi. Karşılaşmanın ikinci yarısında başka gol olmadı ve Chelsea, Al Hilal'i 1-0 mağlup ederek finale yükselen taraf oldu.

FİNAL 12 ŞUBAT'TA

Öte yandan turnuvanın final karşılaşması ise 12 Şubat Cumartesi günü saat 19.30'da oynanacak. Chelsea ile Palmeiras, kupayı müzesine götürmek için mücadele edecek.


- Chelsea

Demirören Haber Ajansı - Spor

Suudi Arabistan, Palmeiras, Al Hilal, Chelsea, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title