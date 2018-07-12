FIFA Televizyonları Uyardı: Güzel Kadınları Ekrana Getirmeyin
FIFA, Dünya Kupasının gerçekleştiği Rusya'da oynanan maçlarda televizyonların güzel kadınların sık sık ekrana getirilmemesini istedi.
Rusya'da düzenlenen FIFA Dünya Kupasındaki maçlarda ekranlara yansıyan kadınlar, güzellikleriyle dikkat çekiyordu. Reytinglere olumlu katkısı olduğunu düşünen televizyonlar ise bu görüntüleri arttırdı.
FIFA "TACİZLERİ ARTIRIYOR" DİYEREK UYARDI
FIFA'nın dikkatinden kaçmayan durum üzerine FIFA'dan çağrı geldi. FIFA Sürdürülebilir Kalkınma Dairesi Başkanı Federiko Adukki, güzel kadınların ekranlarda sık sık görünmesinin cinsiyetçiliği arttırdığını, maç önceleri ve sonraları kadınlara fiziki tacizlerin olduğunu dile getirerek güzel kadınların sık sık ekrana getirilmemesini talep etti.
PROTESTOLAR VAR
Moskova'da maç sonrası yaşanan bir olayda Brezilyalı gazeteci Juliet Gonzalez Teran'ı öpen ve taciz eden bir taraftar daha sonra kamuoyundan özür dilemişti. Julia Guimaraes yine canlı yayında tacize uğramıştı. Bu tacizlerden sonra sosyal medyada #letherwork etiketiyle global protestolar başladı.
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Ben her türlü tahriki yapayım ama taciz etmesinler mantığı sadece Türkiye''ye özgü.Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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çare sinsCevap Yaz Yayından Kaldır
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Bu olaylar ancak bizde olur Türkiye de tecavöz ölüm inkar her pislik burda olurCevap Yaz 2 4 Yayından KaldırTR: Sizin orda her türlü pislik olabilir ama Türkiye öyle bir yer değil, avrupada neler dönüyor bilmiyorsun. yallaaah1 Yayından Kaldır
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:))Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır