FIFA Televizyonları Uyardı: Güzel Kadınları Ekrana Getirmeyin

Rusya'da düzenlenen FIFA Dünya Kupasındaki maçlarda ekranlara yansıyan kadınlar, güzellikleriyle dikkat çekiyordu. Reytinglere olumlu katkısı olduğunu düşünen televizyonlar ise bu görüntüleri arttırdı.

FIFA "TACİZLERİ ARTIRIYOR" DİYEREK UYARDI

FIFA'nın dikkatinden kaçmayan durum üzerine FIFA'dan çağrı geldi. FIFA Sürdürülebilir Kalkınma Dairesi Başkanı Federiko Adukki, güzel kadınların ekranlarda sık sık görünmesinin cinsiyetçiliği arttırdığını, maç önceleri ve sonraları kadınlara fiziki tacizlerin olduğunu dile getirerek güzel kadınların sık sık ekrana getirilmemesini talep etti.

PROTESTOLAR VAR

Moskova'da maç sonrası yaşanan bir olayda Brezilyalı gazeteci Juliet Gonzalez Teran'ı öpen ve taciz eden bir taraftar daha sonra kamuoyundan özür dilemişti. Julia Guimaraes yine canlı yayında tacize uğramıştı. Bu tacizlerden sonra sosyal medyada #letherwork etiketiyle global protestolar başladı.