Hakem Ali Palabıyık, Azerbaycan - Kırgızistan Maçını Yönetecek

FIFA kokartlı Türk hakem Ali Palabıyık, 29 Mayıs'ta oynanacak Azerbaycan - Kırgızistan özel maçında düdük çalacak.

Hakem Ali Palabıyık, Azerbaycan - Kırgızistan Maçını Yönetecek

FIFA kokartlı Türk hakem Ali Palabıyık, Azerbaycan ile Kırgızistan A Milli Futbol Takımları arasında 29 Mayıs Salı günü oynanacak hazırlık müsabakasında düdük çalacak.

YARDIMCILARI SERKAN OLGUNCAN VE ÇAĞLAR UYARCAN

Azerbaycan'ın Bakü şehrinde bulunan Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve İbrahim Çağlar Uyarcan üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak. - İstanbul

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