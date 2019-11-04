FIFA'dan Özcan Sultanoğlu'na görev

04.11.2019 17:56

FIFA kokartlı plaj futbolu hakemi Özcan Sultanoğlu, Dubai'de düzenlenecek 2019 Intercontinental Plaj Futbolu Kupası'nda görev yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Özcan Sultanoğlu'nun, FIFA tarafından 5-10 Kasım'da Dubai'de organize edilecek Intercontinental Plaj Futbolu Kupası müsabakalarında görev alacağı belirtildi.

Kaynak: AA