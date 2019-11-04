FIFA'dan Özcan Sultanoğlu'na görev
FIFA kokartlı plaj futbolu hakemi Özcan Sultanoğlu, Dubai'de düzenlenecek 2019 Intercontinental Plaj Futbolu Kupası'nda görev yapacak.
FIFA kokartlı plaj futbolu hakemi Özcan Sultanoğlu, Dubai'de düzenlenecek 2019 Intercontinental Plaj Futbolu Kupası'nda görev yapacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Özcan Sultanoğlu'nun, FIFA tarafından 5-10 Kasım'da Dubai'de organize edilecek Intercontinental Plaj Futbolu Kupası müsabakalarında görev alacağı belirtildi.