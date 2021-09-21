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FIFA'dan Macaristan Milli Takımı'na seyircisiz oynama cezası

AA / Hüseyin Burak Demirer - Haberler | Spor
FIFA'dan Macaristan Milli Takımı'na seyircisiz oynama cezası

FIFA Disiplin Kurulu, Macaristan Milli Futbol Takımı'na 2 maç seyircisiz oynama cezası verdi.

FIFA Disiplin Kurulu, Macaristan Milli Futbol Takımı'na 2 maç seyircisiz oynama cezası verdi.

FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, 2 Eylül'de Macaristan'ın İngiltere'yi ağırladığı 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu maçında yaşanan olaylar sebebiyle başlatılan disiplin soruşturması tamamlandı.

Macaristan Futbol Federasyonu (MLSZ), taraftarların ırkçı tezahüratta bulunması, sahaya madde atılması, meşale yakılması ve stattaki merdivenlerin dolu olması nedeniyle FIFA organizasyonlarındaki 2 maçını seyircisiz oynama cezası aldı. Kurul, seyircisiz oynama cezalarının ikincisini, 2 yıllık deneme süresine bağlı olarak tecil etti.

MLSZ'ye ayrıca 200 bin İsviçre frangı para cezası verildi.

AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor Haberleri
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