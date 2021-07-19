FIFA'dan "kural değişikliği" açıklaması
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FIFA'dan "kural değişikliği" açıklaması

FIFA'dan 'kural değişikliği' açıklaması
Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu - Haberler | Spor

FIFA, futbolda önemli kural değişiklikleri yaşanacağı yönünde bazı medya organlarında son günlerde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

FIFA, futbolda önemli kural değişiklikleri yaşanacağı yönünde bazı medya organlarında son günlerde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

FIFA'dan yapılan açıklamada, söz konusu haberlerde dile getirilen kural değişikliklerinin gündemlerinde yer almadığı vurgulanarak, "FIFA'nın, oyun kurallarındaki deneysel değişiklikleri Hollanda'daki bir gençlik turnuvasında test edeceği yönünde son günlerde medyada dolaşan haberler, gerçeği yansıtmamaktadır. FIFA'nın, haberlerde belirtilen değişikliklerin hiçbirini denemek konusunda şu anda bir niyeti olmadığına açıklık getirmek istiyoruz. Bu değişiklikleri, kendi içimizde veya Uluslararası Futbol Birliği Kurulundaki (IFAB) meslektaşlarımızla gündeme almadığımızı teyit ederiz." ifadeleri kullanıldı.

Ulusal ve uluslararası medyada çıkan söz konusu haberlerde, maçlarda devrelerin 30'ar dakikaya indirileceği, takımlara sınırsız oyuncu değişikliği izni verileceği, taç atışlarının korner gibi ayakla kullanılabileceği, sarı kart gören oyuncuların ceza olarak 5 dakika boyunca oyundan çıkmak zorunda kalacağı gibi iddialar yer alıyordu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu

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