FIFA'dan hakem Ali Palabıyık'a görev
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FIFA'dan hakem Ali Palabıyık'a görev

23.03.2021 13:18 | Son Güncelleme: 23.03.2021 13:27
FIFA'dan hakem Ali Palabıyık'a görev

FIFA kokartlı Türk hakem Ali Palabıyık, İtalya ile Kuzey İrlanda takımları arasında 25 Mart Perşembe günü oynanacak 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri C Grubu karşılaşmasını yönetecek.

FIFA kokartlı Türk hakem Ali Palabıyık, İtalya ile Kuzey İrlanda takımları arasında 25 Mart Perşembe günü oynanacak 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri C Grubu karşılaşmasını yönetecek.

İtalya'nın Parma şehrindeki Ennio Tardini Stadyumu'nda saat 22.45'te başlayacak maçta, Ali Palabıyık'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Serkan Olguncan yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Halis Özkahya olacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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