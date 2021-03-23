FIFA'dan hakem Ali Palabıyık'a görev

FIFA kokartlı Türk hakem Ali Palabıyık, İtalya ile Kuzey İrlanda takımları arasında 25 Mart Perşembe günü oynanacak 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri C Grubu karşılaşmasını yönetecek.

FIFA kokartlı Türk hakem Ali Palabıyık, İtalya ile Kuzey İrlanda takımları arasında 25 Mart Perşembe günü oynanacak 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri C Grubu karşılaşmasını yönetecek.

İtalya'nın Parma şehrindeki Ennio Tardini Stadyumu'nda saat 22.45'te başlayacak maçta, Ali Palabıyık'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Serkan Olguncan yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Halis Özkahya olacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı