FIFA'dan hakem Ali Palabıyık'a görev
23.03.2021 13:18 | Son Güncelleme: 23.03.2021 13:27
FIFA kokartlı Türk hakem Ali Palabıyık, İtalya ile Kuzey İrlanda takımları arasında 25 Mart Perşembe günü oynanacak 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri C Grubu karşılaşmasını yönetecek.
FIFA kokartlı Türk hakem Ali Palabıyık, İtalya ile Kuzey İrlanda takımları arasında 25 Mart Perşembe günü oynanacak 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri C Grubu karşılaşmasını yönetecek.
İtalya'nın Parma şehrindeki Ennio Tardini Stadyumu'nda saat 22.45'te başlayacak maçta, Ali Palabıyık'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Serkan Olguncan yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Halis Özkahya olacak.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı