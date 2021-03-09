FIFA'dan Galatasaray'a Luyindama için 736 bin Euro!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

FIFA'dan Galatasaray'a Luyindama için 736 bin Euro!

09.03.2021 10:52 | Son Güncelleme: 09.03.2021 10:57
FIFA'dan Galatasaray'a Luyindama için 736 bin Euro!

Galatasaray Kulübü'nün, Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde sakatlanan futbolcusu Luyindama için FIFA'ya yaptığı başvuru olumlu sonuçlandı.

Galatasaray Kulübü'nün, Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde sakatlanan futbolcusu Luyindama için FIFA'ya yaptığı başvuru olumlu sonuçlandı. Buna göre FIFA, sarı-kırmızılılara 736 bin 193 Euro ödeyecek.

Konu hakkında sarı kırmızılı kulüpten şu açıklama yapıldı:

"Afrika Uluslar Kupası Elemeler'inde 18 Kasım 2019 tarihinde oynanan Gambiya ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti mücadelesinde profesyonel futbolcumuz Christian Luyindama'nın yaşadığı ciddi sakatlığa binaen, kulübümüzün FIFA'ya yaptığı başvuru olumlu sonuçlanmıştır. Buna göre FIFA'nın sigorta şirketi Questgates, Kulüp Koruma Programı çerçevesinde yaptığımız başvuruya istinaden kulübümüze 736 bin 193 Euro ödeyeceğini bildirmiştir."

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Cahit Özkan Ekrem İmamoğlu Necmettin Erbakan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Serdar Ortaç Hakan Yılmaz Rasim Öztekin Yılmaz Erdoğan
Spor Ali Koç Arda Turan Erol Bulut Fatih Terim Ünal Karaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: FIFA'dan Galatasaray'a Luyindama için 736 bin Euro! - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2021 10:58:08. #1.15#
title