FIFA'dan ertelenen maçlar için 5 oyuncu değişikliği önerisi
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FIFA'dan ertelenen maçlar için 5 oyuncu değişikliği önerisi

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle ertelenen liglerde oluşabilecek fikstür yoğunluğu yüzünden takımlara bir maçta 5 oyuncu değişikliği hakkı verilmesini önerdi.

FIFA'dan ertelenen maçlar için 5 oyuncu değişikliği önerisi
27.04.2020 16:36 | Son Güncelleme: 27.04.2020 16:36

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle ertelenen liglerde oluşabilecek fikstür yoğunluğu yüzünden takımlara bir maçta 5 oyuncu değişikliği hakkı verilmesini önerdi.

FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, yoğun fikstürde "fazla yüklenme" sonrası oluşabilecek sakatlıkların önüne geçmek ve futbolcu sağlığını korumak adına takımlara bir maçta 5 oyuncu değişikliği hakkı tanınması için öneri sunuldu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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