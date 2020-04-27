FIFA'dan ertelenen maçlar için 5 oyuncu değişikliği önerisi Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle ertelenen liglerde oluşabilecek fikstür yoğunluğu yüzünden takımlara bir maçta 5 oyuncu değişikliği hakkı verilmesini önerdi.

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle ertelenen liglerde oluşabilecek fikstür yoğunluğu yüzünden takımlara bir maçta 5 oyuncu değişikliği hakkı verilmesini önerdi.

FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, yoğun fikstürde "fazla yüklenme" sonrası oluşabilecek sakatlıkların önüne geçmek ve futbolcu sağlığını korumak adına takımlara bir maçta 5 oyuncu değişikliği hakkı tanınması için öneri sunuldu. Euronews.com'da Görüntüle