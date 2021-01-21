FIFA'dan "Avrupa Süper Ligi" projesine karşı uyarı Açıklaması
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FIFA'dan "Avrupa Süper Ligi" projesine karşı uyarı Açıklaması

21.01.2021 15:23 | Son Güncelleme: 21.01.2021 15:35
FIFA'dan

FIFA ve ona bağlı 6 konfederasyon, bazı kulüplerin "Avrupa Süper Ligi" adıyla düzenlemek istediği iddia edilen yeni turnuvayı tanımayacaklarını belirtti.

FIFA ve ona bağlı 6 konfederasyon, bazı kulüplerin "Avrupa Süper Ligi" adıyla düzenlemek istediği iddia edilen yeni turnuvayı tanımayacaklarını belirtti.

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) ile Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), Asya Futbol Konfederasyonu (AFC), Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF), Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL), Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF), Okyanusya Futbol Konfederasyonu (OFC), hakkında spekülasyon yapılan turnuva projesine karşı ortak bir bildiri yayımladı.

FIFA'nın internet sitesinden yayımlanan bildiride, "Böyle bir turnuvanın, FIFA ve ilgili konfederasyonlarca tanınmayacağını vurgulamak isteriz. Bu tarz bir turnuvaya dahil olan kulüp veya oyuncu, FIFA ya da ilgili konfederasyonun hiçbir organizasyonuna katılamayacaktır." denildi.

Yönetmeliklerde belirtildiği gibi FIFA'nın uluslararası, konfederasyonların da kıtasal düzeydeki turnuvaları düzenlemede tek yetkili oldukları hatırlatılarak, "FIFA Kulüpler Dünya Kupası, konfederasyonlarca tanınan kulüp seviyesindeki tek uluslararası turnuvadır. Konfederasyonların kulüp organizasyonları da FIFA'nın tanıdığı kıtasal çaptaki tek turnuvalardır." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer

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