FIFA'dan Atiba'ya "ahtapot" benzetmesi
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FIFA'dan Atiba'ya "ahtapot" benzetmesi

Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya - Haberler | Spor
FIFA'dan Atiba'ya 'ahtapot' benzetmesi

FIFA, Aytemiz Alanyaspor maçında 3 gol pası veren Beşiktaş'ın Kanadalı futbolcusu Atiba Hutchinson için "ahtapot" benzetmesi yaptı.

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FIFA, Aytemiz Alanyaspor maçında 3 gol pası veren Beşiktaş'ın Kanadalı futbolcusu Atiba Hutchinson için "ahtapot" benzetmesi yaptı.

FIFA'nın resmi Twitter hesabından, Beşiktaş, Süper Lig'in 33. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u 3-0 yendiği karşılaşmanın ardından paylaşımda bulunuldu.

Atiba'nın Rachid Ghezzal ile gol sevinci yaşadığı fotoğrafla birlikte paylaşılan mesajda, "Ahtapotların okyanustaki en kreatif canlılar arasında olduğu söylenir. Asistlerle yapılan hat-trick, 'Ahtapot'un neden Boğaz'ın en kreatifleri arasında olduğunu gösteriyor." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2021 21:29:48. #1.16#
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