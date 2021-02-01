FIFA Başkanı Infantino: Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası, seyircili oynanacak
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FIFA Başkanı Infantino: Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası, seyircili oynanacak

01.02.2021 21:13 | Son Güncelleme: 01.02.2021 21:35

FIFA Başkanı Gianni Infantino, gelecek yıl Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'nın tamamen dolu statlarda oynanacağını duyurdu.

Infantino, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus'un Cenevre'de düzenlediği basın toplantısında konuştu.

2022 FIFA Dünya Kupası maçlarında tribüne taraftar alınıp alınmayacağına ilişkin Infantino, "Tam dolu statlarımız olacak. O zamana kadar Kovid-19 yenilgiye uğratılmış olacak veya onunla yaşamayı öğrenmiş olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Infantino, Dünya Kupası'nın "tüm insanları birleştiren büyüsüne Katar'da yeniden tanıklık edeceklerine çok emin olduğunu" vurgulayarak, "Olmamız gereken yere geri döneceğiz." ifadesini kullandı.

KASIM 2022'DE BAŞLAYACAK

FIFA'nın 2 Aralık 2010 tarihindeki oylamayla ev sahipliği hakkını Katar'a verdiği 2022 FIFA Dünya Kupası, 21 Kasım-18 Aralık tarihlerinde düzenlenecek.

FIFA Başkanı Infantino: Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası, seyircili oynanacak

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Altuğ

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