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Çin Halk Cumhuriyeti, Futbol, Spor

FIFA Başkanı Infantino'dan 2021 Dünya Kulüpler Kupası'nın ertelenmesi talebi

FIFA Başkanı Gianni Infantino, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tehdidi nedeniyle Çin'de gerçekleştirilecek 2021 Dünya Kulüpler Kupası'nın ertelenmesi talebinde bulunacağını belirtti.

17.03.2020 21:08 | Son Güncelleme: 17.03.2020 21:08
FIFA Başkanı Infantino'dan 2021 Dünya Kulüpler Kupası'nın ertelenmesi talebi

FIFA Başkanı Gianni Infantino, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tehdidi nedeniyle Çin'de gerçekleştirilecek 2021 Dünya Kulüpler Kupası'nın ertelenmesi talebinde bulunacağını belirtti.

UEFA'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı, Güney Amerika Futbol Konfederasyonunun (CONMEBOL) da 2020 Kupa Amerika'yı bir yıl erteleme kararının ardından İnfantino, yazılı bir açıklama yaptı.

Infantino, iyi futbol için dengeli çözümler bulmak ve tüm paydaşların çıkarlarını korumak amacıyla yarın FIFA Konseyini telekonferans ile toplantıya davet ettiğini belirtip, 24 takımın katılımıyla Çin'de düzenlenecek 2021 Dünya Kulüpler Kupası'nın, 2021 sonuna, 2022'ye veya 2023 yılına ertelenmesi teklifinde bulunacağını aktardı.

FIFA Başkanı ayrıca, UEFA ve CONMEBOL'un kararlarının konseyde tasdik edilmesini isteyeceğini kaydetti.

2021 Dünya Kulüpler Kupası'nın Çin'de haziran-temmuz aylarında gerçekleştirilmesi planlanıyordu.

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Kaynak: AA

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