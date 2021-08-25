FIFA Asbaşkanı Kapadokya'da
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FIFA Asbaşkanı Kapadokya'da

FIFA Asbaşkanı Kapadokya'da
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) Başkanı ve FIFA Asbaşkanı Alejandro Domnguez eşi işe birlikte Kapadokya'ya geldi.

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) Başkanı ve FIFA Asbaşkanı Alejandro Domnguez eşi işe birlikte Kapadokya'ya geldi.

Dünya'nın en gözde turizm merkezlerinden olan Kapadokya'da güne sıcak hava balon turu ile başlayan Domnguez Ailesi daha sonra profesyonel kokartlı rehber eşliğinde bölgenin güzelliklerini havadan sonra yerden de keşfedecek. Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Yakup Dinler tarafından Nevşehir'in plakası da olan 50 numaralı Galatasaray forması hediye edilen Başkan Domnguez, Kapadokya'ya hayran kaldığını belirtti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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