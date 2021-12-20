FIFA Arap Kupası şampiyonu Cezayir, şampiyonluk kupasını Cumhurbaşkan Tebbun'a götürdü
FIFA Arap Kupası şampiyonu Cezayir, şampiyonluk kupasını Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'a vermesi CEZAYİR (AA) FIFA Arap Kupası şampiyonu Cezayir Milli Takım futbolcuları, şampiyonluk kupasını Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'a götürdü.
FIFA Arap Kupası şampiyonu Cezayir, şampiyonluk kupasını Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'a vermesi CEZAYİR (AA) FIFA Arap Kupası şampiyonu Cezayir Milli Takım futbolcuları, şampiyonluk kupasını Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'a götürdü