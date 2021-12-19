FIFA Arap Kupası'nda şampiyon Cezayir oldu

Katar'da düzenlenen 2021 FIFA Arap Kupası final mücadelesinde Tunus Milli Takımı'nı 2-0 yenen Cezayir'in zaferi başkent Cezayir'de kutlandı. Başkentteki bir meydanda toplanan vatandaşlar, Tunus-Cezayir maçını burada kurulan dev ekranlardan takip etti. Vatandaşlar galibiyet sonrası başkent caddelerini araçlarıyla turlayarak kutlama yaptı.