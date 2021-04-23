Abdulkadir Bitigen, Olimpiyat Oyunları'nda görev alacak
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Abdulkadir Bitigen, Olimpiyat Oyunları'nda görev alacak

Abdulkadir Bitigen, Olimpiyat Oyunları'nda görev alacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

FIFA, Abdulkadir Bitigen'in Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda görev alacağını açıkladı.

FIFA, Abdulkadir Bitigen'in Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda görev alacağını açıkladı. Bitigen, Olimpiyat Oyunları'nda VAR hakemi olarak görev yapacak.

Cüneyt Çakır'ın Avrupa Futbol Şampiyonası'nda görev alacağının açıklanmasının ardından bir uluslararası görev de Abdulkadir Bitigen'e geldi. Tecrübeli hakem, FIFA tarafından 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda görev alacak hakemlerin açıklandığı listede Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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