FIFA, 23-31 Mart 2020 ve 1-9 Haziran 2020 tarihlerinde oynanması planlanan 2022 Dünya Kupası Asya...
FIFA, 23-31 Mart 2020 ve 1-9 Haziran 2020 tarihlerinde oynanması planlanan 2022 Dünya Kupası Asya Elemeleri'nin korona virüsü salgını nedeniyle ertelendiği açıkladı.
09.03.2020 14:17 | Son Güncelleme: 09.03.2020 14:17
FIFA, 23-31 Mart 2020 ve 1-9 Haziran 2020 tarihlerinde oynanması planlanan 2022 Dünya Kupası Asya Elemeleri'nin korona virüsü salgını nedeniyle ertelendiği açıkladı. - İSTANBUL
Kaynak: İHA