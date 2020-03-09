SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
Haberler ›› Spor ›› FIFA, 23-31 Mart 2020 ve 1-9 Haziran 2020 tarihlerinde oynanması planlanan 2022 Dünya Kupası Asya... - Spor
Asya, Spor

FIFA, 23-31 Mart 2020 ve 1-9 Haziran 2020 tarihlerinde oynanması planlanan 2022 Dünya Kupası Asya...

FIFA, 23-31 Mart 2020 ve 1-9 Haziran 2020 tarihlerinde oynanması planlanan 2022 Dünya Kupası Asya Elemeleri'nin korona virüsü salgını nedeniyle ertelendiği açıkladı.

09.03.2020 14:17 | Son Güncelleme: 09.03.2020 14:17
FIFA, 23-31 Mart 2020 ve 1-9 Haziran 2020 tarihlerinde oynanması planlanan 2022 Dünya Kupası Asya...

FIFA, 23-31 Mart 2020 ve 1-9 Haziran 2020 tarihlerinde oynanması planlanan 2022 Dünya Kupası Asya Elemeleri'nin korona virüsü salgını nedeniyle ertelendiği açıkladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Gözü dönmüş koca, eski eşini çocuğunun gözü önünde pompalı ile vurdu Spor
Gözü dönmüş koca, eski eşini çocuğunun gözü önünde pompalı ile vurdu
Koronavirüsün dünyaya yayıldığı Çin'den gelen haber yüzleri güldürdü Spor
Koronavirüsün dünyaya yayıldığı Çin'den gelen haber yüzleri güldürdü
Borçlarını ödeyemiyor! Orta Doğu ülkesi iflas bayrağını çekti Spor
Borçlarını ödeyemiyor! Orta Doğu ülkesi iflas bayrağını çekti
Binlerce insan onu izledi! Sadece 5 saat uyuyarak 34 bin lira kazandı Spor
Binlerce insan onu izledi! Sadece 5 saat uyuyarak 34 bin lira kazandı
Rusya'dan Suudi Arabistan'a petrol resti! Aynı şekilde yanıt verecek Spor
Rusya'dan Suudi Arabistan'a petrol resti! Aynı şekilde yanıt verecek
Koronavirüs haritasında büyük mucize! İşte Türkiye'nin sırrı Spor
Koronavirüs haritasında büyük mucize! İşte Türkiye'nin sırrı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Donald Trump Angela Merkel Abdülhamit Gül Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sadi Konuk Çağla Şıkel Gülben Ergen Müslüm Gürses
Spor Podolski Ersun Yanal Burak Yılmaz İsmail Kartal Abdülkadir Ömür
Daha Fazla Adana Petrol İtalya Sivasspor
Şu an buradasınız: FIFA, 23-31 Mart 2020 ve 1-9 Haziran 2020 tarihlerinde oynanması planlanan 2022 Dünya Kupası Asya... - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2020 14:52:07. #1.14#