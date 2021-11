FIFA 22 TOTW 10 yükseltmeleri paylaşıldı: Messi, Kante, Kross ve daha fazlası

Bu yıl FIFA 22 yayıncıları EA SPORTS, oyuncuların yıllarca yeniden çalışma talep etmesinin ardından Team of The Week'de (TOTW) bazı değişiklikler yaptı.

Geçmiş yıllarda, performansa dayalı kartlar parlaklığının bir kısmını kaybetmişti. Neredeyse haftalık Ultimate Team tanıtımları TOTW promosyonu gölgede kaldı ve EA bir değişikliğe ihtiyaç olduğunu biliyordu. FIFA 22'de her kadroda bir Featured Team of the Week (Haftanın öne çıkan takımı) yer alacak ve seçilen oyuncu istatistiklerine büyük bir destek alacak.

FIFA 22 TOTW 10, TEAM OF THE WEEK 10 KARTLARI NELER?

EA SPORTS onuncu FIFA 22 Team of the Week'ini yayınlıyor. Ultimate Team oyuncuları bu hafta Lionel Messi, N'Golo Kante gibi birçok oyuncu yer alacak. İşte TOTW 10 kartları:

Messi — 94

Kante — 91

Bonucci — 86

Trapp — 86

Felipe — 86

Mings — 84*

Traore — 82

Kroos — 89

Berghuis — 84

Gouiri — 82

Stindl — 84

FIFA 22 TOTW 11, TEAM OF THE WEEK 11 NE ZAMAN GELECEK?

FIFA yayıncıları EA SPORTS, 1 Aralık'ta yılın on birinci Team of the Week kartlarını yayınlayacak. TOTW 11 promosyonu 18:00'de başlayacaktır.

