FIFA 22 HyperMotion teknolojisi nedir? HyperMotion teknolojisi ne gibi özellikler sunuyor?
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FIFA 22 HyperMotion teknolojisi nedir? HyperMotion teknolojisi ne gibi özellikler sunuyor?

FIFA 22 HyperMotion teknolojisi nedir? HyperMotion teknolojisi ne gibi özellikler sunuyor?
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

EA Sports popüler futbol oyunu FIFA 22'nin fragmanını birkaç saat önce yayınladı. En çok satan oyun serileri listesinde başı çeken FIFA'nın yeni oyunu, benzersiz bir HyperMotion teknolojisi ile çıkış yapacak. Peki, HyperMotion teknolojisi nedir? HyperMotion teknolojisi ne gibi özellikler sunuyor? İşte detaylar!

Futbol oyunu düşkünlerinin vazgeçilmezi arasında yer alan FIFA'nın yeni oyun fragmanı geçtiğimiz saatlerde yayınlandı. EA Sports, gösterime giren FIFA 22 tanıtım fragmanında yeni teknolojisi HyperMotion'u gözler önüne serdi.

EA Games, yaptığı basın açıklamasında yeni HyperMotion teknolojisi şu ifadelerle tanıttı: "HyperMotion teknolojisi, en gerçekçi ve sürükleyici oyun deneyimini getiriyor. Tamamen yeni teknolojiyle desteklenen oyun, yeni nesil konsollar için 'Gelişmiş 11×11 Maç Yakalama ve tescilli makine öğrenimi teknolojisini' en gerçekçi, akıcı ve hızlı yanıt veren deneyimi sunmak için birleştirecek"

HYPERMOTION TEKNOLOJİSİ ÖZELLİKLERİ NELER?

Yeni gelecek HyperMotion teknolojisi, 22 profesyonel futbolcunun hareketlerini yakalama üzerine dizayn edilmiş ilk teknoloji. Ayrıca, EA'ın tescilli makine öğrenimi algoritması 8,7 milyondan fazla gelişmiş maç yakalama karesini öğreniyor. Sahada doğal futbol hareketleri yaratmak için, gerçek zamanlı olarak yeni animasyonlar yazılırken; Şut, pas veya orta gibi eylemlerde oyuncuların topa giriş çıkma şekli değiştiriliyor. Bu geliştirilmiş animasyonlar, daha dinamik hava düellolarına, daha iyi top kontrolüne ve "oyuncu insancıllaştırmasına" yol açacak. Bu insancıllaştırma olayı EA web sitesinde, "Rakiplerin aksiyona göre konuştuğunu, işaret ettiğini ve birbirlerini yönlendirdiğini görebilecek ve FIFA'yı her zamankinden daha gerçekçi ve sürükleyici hale getirecek" şeklinde açıklanmış.

1 Ekim'de dünya çapında piyasaya sürülecek FIFA 22, hem yeni nesil hem de önceki nesil konsollar için çıkış yapacak. FIFA 22'nin HyperMotion teknolojisi PlayStation 5, Xbox Series X|S ve Stadia dahil olmak üzere yeni nesil sistemlerde mevcut olacak.

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Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
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