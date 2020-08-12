FIFA 21 Ultimate Team Modu nedir? EA, FIFA 21 Ultimate Team Modu tanıtım videosu | FUT nedir? Electronic Arts, FIFA 21 tanıtımı için yeni bir video yayınladı. Ultimate Team modu ile ilgili yeni detaylar tanıtıldı. Fifa 21 ön sipariş, Fifa 21 fiyatı, Fifa 21 yenilikleri neler? FIFA21 çıkış tarihi ne zaman? FIFA 21 sistem gereksinimleri neler?

Electronic Arts'ın öne çıkan oyunlarından olan FIFA 21, yakın tarihte çıkacak. Sitede ön sipariş için açık olan FIFA 21 için yeni videolar gelmeye devam ediyor. Son olarak çok sevilen Ultimate Team modu için bir tanıtım videosu yayınlandı. Electronic Arts, EA Vancouver ve EA Bucharest ortaklığında geliştirilen FIFA 21'e dair önemli açıklamalarda geldi.

EA, video oyun sektörünün köklü isimlerinden biridir. FIFA oyun dünyasındaki önemli futbol oyunlarından biridir. Şirket, oyun çıkmasına kalan süre içerisinde oyun ile ilgili yeni detaylar vererek dikkatleri çekiyor. Son olarak paylaşılan videoda Ultimate Team modu ile ilgili detaylar verildi.

FİFA 21 ULTIMATE TEAM MODU NEDİR? FUT NEDİR?

FIFA Ultimate Team modu, futbol oyunu severlerin ilgisini çeken modlardan biri. FUT içerisinde pek çok seçeneği ve eşleşmeyi barındırır. Takım kurabilirsiniz, elde ettiğiniz başarılar veya kadro kurma görevleri sonrası paketler açabilirsiniz. Bu paketler, iyi oyuncular, iyi malzemeleri kapsar. Ayrıca, bazı oyunculara yatırım yapma şansı elde edebilirsiniz. Daha çok FIFA coin kazanma şansınız olacaktır.

Yenilenen özellikler arasında;

Division Rivals'te arkadaşlarla takım kurarak maç yapabilirsiniz. Böylece oyuncular, arkadaşlarıyla takım oluşturarak solo veya ikili gruplara karşı rekabet edebilir.

Division Rivals sıralamasında ve Squad Battles skor tablosunda ilerleyebilecek. Bu, oyunu iyi oynamaya göre değişen bir özelliktir elbette.

Oyuncular, Squad Battles'ta yapay zeka ile karşı karşıya gelme seçeneğine de sahip.

Oyuncuların ödül kilidini açabilmek için iş birliği yapılabilir.

FIFA hayranları ile Ultimate Team Topluluğu yarışabilir. Bu yarış, oyuncuların destekledikleri takımlarla gerçekleşir.

Oyuncular, bu modda yapılan canlı karşılaşmalara erişebilecek. Oyunseverler, diğer oyuncuların karşılaşmaşlarına dahil olabilecek ve destekledikleri takımın başka bir oyuncu tarafından nasıl yönetildiğini görebilecek. Oyunun tamamı yerine bir kısmının izlenebilir olacak olması da önemli bir ayrıntı.

FUT NASIL OYNANIR?

FUT modunu açarken, FIFA öncelikle "Takımınız hangi ülke ağırlıklı olsun?" sorusunu yöneltir. Ülkeyi seçtikten sonra, elde ettiğiniz kadrolarla başarılı olmaya, coin kazanmaya çalışmanız gerekir. Ve kadrolarınızı böyle yükseltebilirsiniz.

FIFA21 ÇIKIŞ TARİHİ

6 Ekim 2020

FIFA 21 PS4/ FIFA 21 PS5

FIFA 21, 6 Ekim'de PlayStation 4, Xbox One ve PC için satışta olacak.

PlayStation 5 ve Xbox Series X sürümleri hakkında ayrıntılar henüz belli olmadı.

FIFA 21 ÖN SİPARİŞ, FIFA 21 FİYATI

FIFA 21 ön sipariş fiyatı PS4 :

699,90 TL

FIFA 21 ön sipariş fiyatı XBOX:

699,90 TL

FIFA 21 PC ön sipariş

EA SPORTS FIFA 21 Standard Edition için ön sipariş : 419,99 TL

EA SPORTS FIFA 21 Champions Edition için ön sipariş : 559,99 TL

EA SPORTS FIFA 21 Ultimate Edition + Limited Time Bonus için ön sipariş : 599,99 TL

FIFA 21 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

FIFA 21 en düşük sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: 64-bit Windows 7/8.1/10

İşlemci (AMD): Athlon X4 880K 4 GHz

İşlemci (Intel): Core i3-6100 3.7 GHz

Bellek: 8 GB RAM

Ekran kartı (AMD): Radeon HD 7850

Ekran kartı (NVIDIA): GeForce GTX 660

Depolama: 50 GB

FIFA 21 önerilen sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: 64-bit Windows 10

İşlemci (AMD): FX 8150 3.6 GHz

İşlemci (Intel): Core i5-3550 3.40 GHz

Bellek: 8 GB RAM

Ekran kartı (AMD): Radeon R9 270x

Ekran kartı (NVIDIA): GeForce GTX 670

Depolama: 50 GB