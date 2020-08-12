FIFA 21 Ultimate Team Modu nedir? EA, FIFA 21 Ultimate Team Modu tanıtım videosu | FUT nedir?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

FIFA 21 Ultimate Team Modu nedir? EA, FIFA 21 Ultimate Team Modu tanıtım videosu | FUT nedir?

Electronic Arts, FIFA 21 tanıtımı için yeni bir video yayınladı. Ultimate Team modu ile ilgili yeni detaylar tanıtıldı. Fifa 21 ön sipariş, Fifa 21 fiyatı, Fifa 21 yenilikleri neler? FIFA21 çıkış tarihi ne zaman? FIFA 21 sistem gereksinimleri neler?

FIFA 21 Ultimate Team Modu nedir? EA, FIFA 21 Ultimate Team Modu tanıtım videosu | FUT nedir?
12.08.2020 09:03 | Son Güncelleme: 12.08.2020 09:06

Electronic Arts'ın öne çıkan oyunlarından olan FIFA 21, yakın tarihte çıkacak. Sitede ön sipariş için açık olan FIFA 21 için yeni videolar gelmeye devam ediyor. Son olarak çok sevilen Ultimate Team modu için bir tanıtım videosu yayınlandı. Electronic Arts, EA Vancouver ve EA Bucharest ortaklığında geliştirilen FIFA 21'e dair önemli açıklamalarda geldi.

EA, video oyun sektörünün köklü isimlerinden biridir. FIFA oyun dünyasındaki önemli futbol oyunlarından biridir. Şirket, oyun çıkmasına kalan süre içerisinde oyun ile ilgili yeni detaylar vererek dikkatleri çekiyor. Son olarak paylaşılan videoda Ultimate Team modu ile ilgili detaylar verildi.

FİFA 21 ULTIMATE TEAM MODU NEDİR? FUT NEDİR?

FIFA Ultimate Team modu, futbol oyunu severlerin ilgisini çeken modlardan biri. FUT içerisinde pek çok seçeneği ve eşleşmeyi barındırır. Takım kurabilirsiniz, elde ettiğiniz başarılar veya kadro kurma görevleri sonrası paketler açabilirsiniz. Bu paketler, iyi oyuncular, iyi malzemeleri kapsar. Ayrıca, bazı oyunculara yatırım yapma şansı elde edebilirsiniz. Daha çok FIFA coin kazanma şansınız olacaktır.

FIFA 21 Ultimate Team Modu nedir? EA, FIFA 21 Ultimate Team Modu tanıtım videosu | FUT nedir?

Yenilenen özellikler arasında;

Division Rivals'te arkadaşlarla takım kurarak maç yapabilirsiniz. Böylece oyuncular, arkadaşlarıyla takım oluşturarak solo veya ikili gruplara karşı rekabet edebilir.

Division Rivals sıralamasında ve Squad Battles skor tablosunda ilerleyebilecek. Bu, oyunu iyi oynamaya göre değişen bir özelliktir elbette.

Oyuncular, Squad Battles'ta yapay zeka ile karşı karşıya gelme seçeneğine de sahip.

Oyuncuların ödül kilidini açabilmek için iş birliği yapılabilir.

FIFA hayranları ile Ultimate Team Topluluğu yarışabilir. Bu yarış, oyuncuların destekledikleri takımlarla gerçekleşir.

Oyuncular, bu modda yapılan canlı karşılaşmalara erişebilecek. Oyunseverler, diğer oyuncuların karşılaşmaşlarına dahil olabilecek ve destekledikleri takımın başka bir oyuncu tarafından nasıl yönetildiğini görebilecek. Oyunun tamamı yerine bir kısmının izlenebilir olacak olması da önemli bir ayrıntı.

FUT NASIL OYNANIR?

FUT modunu açarken, FIFA öncelikle "Takımınız hangi ülke ağırlıklı olsun?" sorusunu yöneltir. Ülkeyi seçtikten sonra, elde ettiğiniz kadrolarla başarılı olmaya, coin kazanmaya çalışmanız gerekir. Ve kadrolarınızı böyle yükseltebilirsiniz.

FIFA 21 Ultimate Team Modu nedir? EA, FIFA 21 Ultimate Team Modu tanıtım videosu | FUT nedir?

FIFA21 ÇIKIŞ TARİHİ

6 Ekim 2020

FIFA 21 PS4/ FIFA 21 PS5

FIFA 21, 6 Ekim'de PlayStation 4, Xbox One ve PC için satışta olacak.

PlayStation 5 ve Xbox Series X sürümleri hakkında ayrıntılar henüz belli olmadı.

FIFA 21 ÖN SİPARİŞ, FIFA 21 FİYATI

FIFA 21 ön sipariş fiyatı PS4 :

699,90 TL

FIFA 21 ön sipariş fiyatı XBOX:

699,90 TL

FIFA 21 PC ön sipariş

EA SPORTS FIFA 21 Standard Edition için ön sipariş : 419,99 TL

EA SPORTS FIFA 21 Champions Edition için ön sipariş : 559,99 TL

EA SPORTS FIFA 21 Ultimate Edition + Limited Time Bonus için ön sipariş : 599,99 TL

FIFA 21 Ultimate Team Modu nedir? EA, FIFA 21 Ultimate Team Modu tanıtım videosu | FUT nedir?

FIFA 21 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

FIFA 21 en düşük sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: 64-bit Windows 7/8.1/10

İşlemci (AMD): Athlon X4 880K 4 GHz

İşlemci (Intel): Core i3-6100 3.7 GHz

Bellek: 8 GB RAM

Ekran kartı (AMD): Radeon HD 7850

Ekran kartı (NVIDIA): GeForce GTX 660

Depolama: 50 GB

FIFA 21 önerilen sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: 64-bit Windows 10

İşlemci (AMD): FX 8150 3.6 GHz

İşlemci (Intel): Core i5-3550 3.40 GHz

Bellek: 8 GB RAM

Ekran kartı (AMD): Radeon R9 270x

Ekran kartı (NVIDIA): GeForce GTX 670

Depolama: 50 GB

İlgili Haberler

GTA Online Las Santos Yaz Güncellemesi nedir? GTA Online için yeni otomobiller Los Santos güncellemesi ile geliyor
GTA Online Las Santos Yaz Güncellemesi nedir? GTA Online için yeni otomobiller Los Santos güncellemesi ile geliyor
EA Access nedir? EA Access nasıl kullanılır? EA Access neleri kapsar? EA Access aboneliği fiyatı ne kadar? %10 Üyelik indirimi!
EA Access nedir? EA Access nasıl kullanılır? EA Access neleri kapsar? EA Access aboneliği fiyatı ne kadar? %10 Üyelik indirimi!
21 nerenin plaka kodu? 21 plakası nereye ait, hangi il? İlçelerin plaka harfleri
21 nerenin plaka kodu? 21 plakası nereye ait, hangi il? İlçelerin plaka harfleri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Denizde bikinisinin iplerini çözen eski manken Lilly Becker, göz göre göre frikik verdi Magazin
Denizde bikinisinin iplerini çözen eski manken Lilly Becker, göz göre göre frikik verdi
Kaza sonrası alev topuna dönen otomobilde sürücü feci şekilde can verdi 3. Sayfa
Kaza sonrası alev topuna dönen otomobilde sürücü feci şekilde can verdi
Koronavirüs vakalarının arttığı Kütahya'da düğün, nikah, nişan organizasyonları yasaklandı 3. Sayfa
Koronavirüs vakalarının arttığı Kütahya'da düğün, nikah, nişan organizasyonları yasaklandı
Bağ evinde milli atlete sarkıntılık iddiasıyla çıkan çatışmada kan aktı 3. Sayfa
Bağ evinde milli atlete sarkıntılık iddiasıyla çıkan çatışmada kan aktı
Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven, büyük ödülü ne yapacağını anlattı Magazin
Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven, büyük ödülü ne yapacağını anlattı
Sahnede Yeşim Salkım'a cinsiyetçi küfür eden Murat Övünç hakkında karar verildi Magazin
Sahnede Yeşim Salkım'a cinsiyetçi küfür eden Murat Övünç hakkında karar verildi
Güvenli limandan büyük kaçış! Altın fiyatları düşmeye devam ediyor
Güvenli limandan büyük kaçış! Altın fiyatları düşmeye devam ediyor
Görenler şaşkına döndü! Damat, düğün salonuna motosikletle giriş yaptı
Görenler şaşkına döndü! Damat, düğün salonuna motosikletle giriş yaptı
Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat, annesini ve kardeşini öldürdü
Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat, annesini ve kardeşini öldürdü
Sanatçı Hümeyra'nın 47 yaşındaki oğlu Sadık Bigat hayatını kaybetti
Sanatçı Hümeyra'nın 47 yaşındaki oğlu Sadık Bigat hayatını kaybetti
Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, son 1 ayda sosyal medya etkileşimini en fazla yükselten kulüp oldu
Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, son 1 ayda sosyal medya etkileşimini en fazla yükselten kulüp oldu
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı, okulların açılmasıyla ilgili açıklama yaptı: Süreç nihai aşamada
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı, okulların açılmasıyla ilgili açıklama yaptı: Süreç nihai aşamada
Son Dakika: DSÖ'den Rusya'nın tescil ettiği ilk koronavirüs aşısıyla ilgili açıklama: Ön yeterlilik için görüşüyoruz
Son Dakika: DSÖ'den Rusya'nın tescil ettiği ilk koronavirüs aşısıyla ilgili açıklama: Ön yeterlilik için görüşüyoruz
Ünlü stilist Eliz Sakuçoğlu, havuzda üstsüz kitap okuduğu anları paylaştı
Ünlü stilist Eliz Sakuçoğlu, havuzda üstsüz kitap okuduğu anları paylaştı
Öğretmen, 17 yaşındaki öğrencisini okul tuvaletinde istismar etti
Öğretmen, 17 yaşındaki öğrencisini okul tuvaletinde istismar etti
Türkiye'nin Oruç Reis gemisini Doğu Akdeniz'e göndermesinin arka planında yaşananlar
Türkiye'nin Oruç Reis gemisini Doğu Akdeniz'e göndermesinin arka planında yaşananlar
Mezarlıkta define ararken yakalanan şüphelilerden pes dedirten savunma: Dua ediyorduk
Mezarlıkta define ararken yakalanan şüphelilerden pes dedirten savunma: Dua ediyorduk
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eren Bülbül için şiir okudu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eren Bülbül için şiir okudu
Kocasının ve kızının cenazelerini teslim alan anne feryat etti: Keşke ben ölseydim
Kocasının ve kızının cenazelerini teslim alan anne feryat etti: Keşke ben ölseydim
Öldürüldüğü söylenen PKK elebaşı Cemil Bayık'la ilgili AK Partili Şamil Tayyar'dan iddiaları güçlendiren sözler
Öldürüldüğü söylenen PKK elebaşı Cemil Bayık'la ilgili AK Partili Şamil Tayyar'dan iddiaları güçlendiren sözler
Sarı mayosuyla yakalanan Buket Aydın'ın aldığı kilolar dikkat çekti
Sarı mayosuyla yakalanan Buket Aydın'ın aldığı kilolar dikkat çekti
MasterChef Türkiye'nin 10. ana kadro yarışmacısı da seçildi
MasterChef Türkiye'nin 10. ana kadro yarışmacısı da seçildi
Tuvana Türkay, Selçuk Yöntem'le aşk yaşadığı yönündeki haberlere cevap verdi
Tuvana Türkay, Selçuk Yöntem'le aşk yaşadığı yönündeki haberlere cevap verdi
Kaçkar Köyü'ne selin geliş anı köylüler tarafından görüntülendi
Kaçkar Köyü'ne selin geliş anı köylüler tarafından görüntülendi
Donald Trump: Seçimleri Biden kazanırsa Amerikalılar Çince konuşmak zorunda kalacak
Donald Trump: Seçimleri Biden kazanırsa Amerikalılar Çince konuşmak zorunda kalacak
Güzel model Azra Akın, spor uğruna sakatlandı
Güzel model Azra Akın, spor uğruna sakatlandı
AK Partili ilçe başkanının oğlu motosiklet kazasında hayatını kaybetti
AK Partili ilçe başkanının oğlu motosiklet kazasında hayatını kaybetti
Son Dakika: Benzinin pompa fiyatına büyük zam geldi
Son Dakika: Benzinin pompa fiyatına büyük zam geldi
'Bir teneke altın var' rivayetine inanan defineciler, tarihi köprüyü talan etti
"Bir teneke altın var" rivayetine inanan defineciler, tarihi köprüyü talan etti
Terim'in planlarında olmadığı iddia edilen Lemina'dan imalı paylaşım: Yalan söyleme, dürüst ol
Terim'in planlarında olmadığı iddia edilen Lemina'dan imalı paylaşım: Yalan söyleme, dürüst ol
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fatma Köse Donald Trump Meral Akşener Devlet Bahçeli Fahrettin Altun
Magazin Yalın Merve Boluğur İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya
Spor Okan Buruk Malcolm Thomas Mustafa Cengiz Ertuğrul Sağlam Hasan Ali Kaldırım
Daha Fazla Euro Rusya Milli Ağustos
Şu an buradasınız: FIFA 21 Ultimate Team Modu nedir? EA, FIFA 21 Ultimate Team Modu tanıtım videosu | FUT nedir? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.8.2020 09:06:38. #1.14#
title