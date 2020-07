FIFA 21 PS4 Fiyatı Belli Oldu Oyuncular tarafından merakla beklenen FIFA 21 PS4 fiyatı duyuruldu. PlayStation Store üzerinden FIFA 21 PS4 fiyatı açıklandı.

Gelin hep beraber oyunun fiyatına yakından bakalım.

FIFA 21 PS4 Fiyatı Ne Kadar? FIFA 21 PS4 Türkiye Fiyatı

EA Play Live 2020 etkinliğinde tanıtılan FIFA 21'in 9 Ekim 2020 tarihinde PC (Origin ve Steam), PlayStation 4 ve Xbox One için satışa sunulacağı bilgisi paylaşılmıştı. FIFA 21 PS4 fiyatı resmi olarak açıklandı.

Standart sürümün yanı sıra Şampiyonlar ve Ultimate olmak üzere iki farklı FIFA 21 özel sürümü bulunmakta.

Standart sürümün fiyatının 499.90 TL olduğu ve EA Access üyelerinin de 449,91 TL'den oyunu satın alabileceği duyuruldu.

Standart sürümde şu ögelere sahip olmaktasınız:

3 Adede Kadar Nadir Altın Paketi, 3 hafta boyunca haftada 1 adet

5 FUT maçında Kiralık Kapak Yıldızı Ögesi

FUT Elçisi Oyuncu Seçimi, 3 FUT maçı için 3 oyuncu ögesinden 1 tanesini seçin

Özel Sürüm FUT Formaları ve Stadyum Ögeleri

FIFA 21 Şampiyonlar Ligi sürümünün fiyatının 599.90 TL fiyatı etiketine sahip olduğu ve EA Access üyelerinin 539,91 TL'den satın alabileceği açıklandı.

Şampiyonlar sürümünde standart sürümün içeriğine ek olarak, her hafta bir tane olmak üzere on iki hafta boyunca on iki adede kadar FUT 21 Nadir Altın Paketi ve üç gün erken erişim hakkı sunulmakta.

Son olarak FIFA 21 Ultimate sürümünün 699.90 TL'den ön siparişe açıldığı ve EA Access üyelerinin 629,91 TL'den satın alabildiği bilgisi paylaşıldı.

Ultimate sürümde şu ögelere sahip olmaktasınız:

Sınırlı Süreli Bonus: Satılamayan bir FUT 21 Dikkat Çekenler Ögesi

3 Gün Erken Erişim

24 Adede Kadar Nadir Altın Paketi, 12 hafta boyunca haftada 2 adet

5 FUT maçında Kiralık Kapak Yıldızı Ögesi

Kariyer Modu Altyapı Oyuncusu, dünya klası potansiyele sahip yerel genç yetenek

FUT Elçisi Oyuncu Seçimi, 3 FUT maçı için 3 oyuncu ögesinden 1 tanesini seçin

Özel Sürüm FUT Formaları ve Stadyum Ögeleri

FIFA 21 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 (64-Bit), Windows 8.1 (64-Bit) veya Windows 10 (64-Bit)

İşlemci: AMD Athlon X4 880K @ 4 GHz veya daha iyisi/ Intel Core i3-6100 @ 3.7 GHz veya daha iyisi

Bellek: 8 GB

Ekran Kartı: AMD Radeon HD 7850 veya daha iyisi/ NVIDIA GeForce GTX 660 veya daha iyisi

Depolama: 50 GB

Kaynak: Tamindir