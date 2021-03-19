FIFA 21 oyuncusu, Efsane Ultimate Team kadrosu için 2,5 yıl kesintisiz oyun oynayacak!

Bir FIFA 21 Ultima Team oyuncusunun hesaplamalarına göre hayallerindeki takım kadrosuna ulaşmak için ya 2,5 yıl kesintisiz oyun oynayacağını ya da tüm bunları karşılayabilmek için 111,408 dolar'a ihtiyaç duyduğunu keşfetti.

Bir FIFA 21 Ultima Team oyuncusu, rüya kadrosunu ücretsiz olarak oluşturmak için 2,5 yıl kesintisiz oyun oynaması gerektiğini hesapladı. Ayrıca Ultima Team kartları son zamanlarda birkaç nedenden dolayı gündemden düşmüyor. Mikro işlemlerle ilgili sürekli oyuncular tarafından şikayet edilirken, geçtiğimiz günlerde bir EA çalışanının nadir FUT kartlarını sattığına dair suçlamalar ortaya çıkmıştı.

Ultima Team, FIFA 09'a geri döndüğünden beri EA'nın FIFA serisi için inanılmaz derecede başarılı oldu. On yıldan fazla bir süre sonra oyunun en büyük gelir kaynağı FUT haline geldi. Oyuncuların teorik olarak maçlar yapmadan ve zorluk çekmeden oyun içi para birimini kullanarak hayallerindeki takımları kurabilmesi, FUT'un her yıl daha popüler hale gelmesiyle sonuçlandı.Ancak, son birkaç yılda, diğer oyuncular EA'nın FUT moduna fazla öncelik vermesinden rahatsız durumda.

TAKIMI KURMAK İÇİN 916 GÜN BOYUNCA 7/24 OYNAMAK GEREKİYOR!

Twitter kullanıcısı ScudzTV oyuncuları geçrek para kullanarak satın almadan, oyunda zaman harcayarak ne kadar sürede takımın kuracağı konusunda yaptığı matematik sonucunda şu sonuçlara vardı; birkaç efsanevi futbolcudan oluşan takım için 22 bin saatlik bir oyun gerekiyor yani 916 gün boyunca 7/24 oyun oynamak gerektiğini belirtiyor.