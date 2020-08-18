FIFA 21 ön sipariş Playstore üzerinde açıldı! Türk Telekom'un dijital oyun platformu Playstore nedir? FIFA 21 sistem gereksinimleri PC
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FIFA 21 ön sipariş Playstore üzerinde açıldı! Türk Telekom'un dijital oyun platformu Playstore nedir? FIFA 21 sistem gereksinimleri PC

Türk Telekom'un dijital oyun platformu Playstore, Electronic Arts'ın FIFA 21 PC versiyonunu ön siparişe açtı. FIFA 21 fiyatı ne kadar?

FIFA 21 ön sipariş Playstore üzerinde açıldı! Türk Telekom'un dijital oyun platformu Playstore nedir? FIFA 21 sistem gereksinimleri PC
18.08.2020 11:59 | Son Güncelleme: 18.08.2020 12:03

Türk Telekom'un dijital oyun platformu olan Playstore, EA'in popüler oyunlarından olan FIFA 21 oyununun PC sürümünü ön siparişe açtı. Türk Telekom FIFA 21'in Türkçe dil desteği ile 9 Ekim'de ulaşılabilir olacağını da açıkladı.

Futbol oyunlarından en çok tercih edilenler arasında olan FIFA serisinin yeni versiyonu FIFA 21, gerçekçi futbol deneyimi ve grafikleriyle öne çıkıyor. EA Sports tarafından yayınlanan, EA Vancouver ve EA Romanya iş birliği ile geliştirilen FIFA 21 Microsoft Windows PC'lerde 50 GB depolama alanına ihtiyaç duyuyor.

FIFA 21 ön sipariş Playstore üzerinde açıldı! Türk Telekom'un dijital oyun platformu Playstore nedir? FIFA 21 sistem gereksinimleri PC

FIFA 21

Yenilenen kariyer modu ve Volta moduna ek olarak, yeni mekanlar ve yetenekleri içeriyor. Ayrıca, pek çok efsanevi futbolcunun da ikon kartlarını içeriyor. Bu futbolcular arasında David Beckham, Franz Beckenbauer, Oliver Kahn ve Francesco Totti yer alıyor.

FIFA 21 PLAYSTORE AVANTAJLARI

FIFA 21'i Playstore'dan aldığınız zaman şunlara da sahip olacaksınız:

3 adede kadar nadir altın paketi, 3 hafta boyunca haftada 1 adet.

5 FUT maçında kiralık kapak yıldızı ögesi.

FUT elçisi oyuncu seçimi, 3 FUT maçı için 3 oyuncu ögesinden 1 tanesini seçme hakkı.

Özel sürüm FUT formaları ve stadyum ögeler.

FIFA 21 ön sipariş Playstore üzerinde açıldı! Türk Telekom'un dijital oyun platformu Playstore nedir? FIFA 21 sistem gereksinimleri PC

PLAYSTORE NEDİR?

Playstore bünyesinde PC ve Mac platformları için 3 binden fazla oyun, Free to Play paketleri, PlayStation 4 oyunları ve oyuncu ekipmanları satışa sunuluyor. Avantajlı fiyatlarla ön siparişe açılan FIFA 21'e, Türk Telekom'un evde internet müşterileri faturaya ek 12 aya varan taksit imkanıyla, Türk Telekom müşterisi olmayan futbolseverler ise mobil ödeme ve kredi kartı seçeneğiyle sahip olabiliyor.

FIFA 21 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ PC

FIFA 21 minimum sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7/8.1/10 64-Bit

İşlemci: Athlon X4 880K @4GHz veya daha iyisi/ Core i3-6100 @3.7GHz veya daha iyisi

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: Radeon HD 7850 veya daha iyisi/GeForce GTX 660 veya daha iyisi

Depolama: 50 GB kullanılabilir alan

FIFA 21 ön sipariş Playstore üzerinde açıldı! Türk Telekom'un dijital oyun platformu Playstore nedir? FIFA 21 sistem gereksinimleri PC

FIFA 21 önerilen sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64-Bit

İşlemci: FX 8150 @3.6GHz veya daha iyisi/ Core i5-3550 @3.40GHz veya daha iyisi

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: Radeon R9 270x veya daha iyisi/GeForce GTX 670 veya daha iyisi

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 50 GB kullanılabilir alan

FIFA 21 FİYAT PC PLAYSTORE

FIFA 21 şu an Playstore üzerinde 419,99 TL yerine 379,00 TL

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