FIFA 21'in yenilmez Danimarkalı oyuncusu ilk kez kaybetti

Hemen hemen her FIFA oyuncusu tarafından bilindiği üzere FIFA oyunun son 5-6 yılda fark yaratmasını sağlayan en büyük etmen FUT adı verilen oyun modu.

FIFA FUT oyun modu, oyuncuların kendi takımlarını oluşturduğu, kendi istekleri çerçevesinde renk, forma, logo ve slogan belirleyebildiği ve bu etmenlerin yanı sıra hem kadroyu hem de teknik direktörleri FUT paketler aracılığı ile kendilerince belirleyebildikleri bir oyun modu… Momentum ve oyun metası gibi etmenlerden ötürü tekdüze bir oyun modu olmayan FIFA FUT maçlarında üst üste galibiyet serisi yakalamak oldukça zordur. Lakin bu zorluğa adeta tepki olarak doğmuş bir genç var: Anders Vejrgang

Danimarka vatandaşı olan Anders Vejrgang 15 yaşında sıradan bir insan gibi görünse de onu bu habere konu yapan şey FIFA 21'de çıktığı 535 maçın hepsini kazanmış olmasaydı.

FIFA 2021 kapsamında çıktığı tüm FUT maçlarını kazanan Anders, geçtiğimiz hafta sonu yapılan "hafta sonu ligi" kapsamında 536. Maçına çıktı ve şoke edici bir mağlubiyet aldı. Rakibi Black United takıma 5-1 gibi bir skorla boyun eğen Anders, bu serinin sonsuza dek sürmeyeceğini en başından bildiğini söylese de kaybedilen bu 536. maç, oyun camiasında geniş yankı bulmaya devam edecek gibi…

Kaynak: Playerbros