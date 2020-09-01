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FIFA 2020 Turnuvası için geri sayım başladı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Gaziantep Üniversitesi Elektronik Sporlar Topluluğu iş birliğinde düzenlenecek olan "FIFA 2020 Turnuvası" için kayıtlar başladı.

FIFA 2020 Turnuvası için geri sayım başladı
01.09.2020 12:16 | Son Güncelleme: 01.09.2020 12:21

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Gaziantep Üniversitesi Elektronik Sporlar Topluluğu iş birliğinde düzenlenecek olan "FIFA 2020 Turnuvası" için kayıtlar başladı. Son başvuru tarihi 14 Eylül.

"Spor Dostu Kent" anlayışından hareketle Türkiye'de önemli sportif faaliyetlerin merkezi konumuna gelen Gaziantep için çalışmalarını aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Üniversitesi Elektronik Sporlar Topluluğu iş birliğinde pandemi sürecinde örnek oluşturacak bir etkinliğe imza atarak "FIFA 2020 Turnuvası" organize edecek. Kayıt tarihlerinin 1 - 14 Eylül arasını kapsayacağı turnuvada derece alarak ilk üç sıraya yerleşecek oyuncular, dizüstü bilgisayarla ödüllendirilecek. Katılımcılar başvuru formunu https://forms.gle/bUK8RAjRpv8sGuu49 linkini doldurarak etkinliğe katılım sağlayacak.

Etkinliğin katılım şartlarında 18 yaşını doldurmak ve dünyada etkisini hala devam ettiren yeni tip Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle gerekli koşullara uygun bir anlayış sergilemek yer alıyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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