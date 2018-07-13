Juventus'a Transfer Olan Ronaldo, FIFA 2019'da Kriz Çıkardı

Juventus'a transfer olan yıldız futbolcunun FIFA 2019'un afiş ve tanıtım videolarında Real Madrid forması ile poz vermesi, yayınlanan tüm videoların da bu şekilde olması FIFA 2019 adına büyük bir sorunu da beraberinde getirdi.

ALEX HUNTER İLE RONALDO KESİŞİYOR

Bunun yanında FIFA'da bulunan Alex Hunter modunda, kendi kariyerinizi geliştiriyor ve futbolcunuzu en iyi yere getirmek için çaba sarf ediyorsunuz. Hikayede belli bir aşamaya geldiğinizde kahramanınız Alex Hunter'ın yolu yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo ile kesişiyor.

KRİZİN EN BÜYÜK ÇIKMAZI ALEX HUNTER KARAKTERİ

Tamamen bu kurgu üzerine kurulu olan Alex Hunter modu krizin en büyük çıkmazı. Afiş ve tanıtım videoları için belki kısa vadede çözüm yolu bulunabilecektir fakat uzun uğraşlarla tasarlanan oyun modu Alex Hunter'ın akıbeti ne olacak şimdilik soru işaret.