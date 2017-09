FIFA 18'in Demosu Çıktı ve İşte Sistem Gereksinimleri

Herkes'in merakla beklediği FIFA 18'in 12 takım ve 4 stadyumlu demo sürümü yayınlandı.





Çıkmasına oldukça az bir zaman kalan FIFA 18'in demosu bugün yayınlandı. PC, PlayStation 4 ve Xbox One için çıkan demoda her biri birbirinden ünlü 12 takım yer alıyor. Toplamda 4 farklı stadyumun bulunduğu demonun belki de en dikkat çekici ayrıntıı kick off oyun modu ile beraber "The Journey" hikaye modunun da önizleme olarak oynanabilir olması oldu.



Bir futbolcunun gelişimine odaklandığımız hikaye modunu bekleyen çok insan olduğuna eminim, yalnız çoğu kişi oyunu FIFA Ultimate Team için satın alacaktır. Bu demo vasıtası ile FIFA 18'i deneyimleyecek ve beğenirseniz 29 Eylül'de satın alabileceksiniz.







Demoda bulunan 12 takım;



Manchester United





Manchester City





Real Madrid CF





Atlético de Madrid





Juventus F.C.





FC Bayern Munich





Paris Saint-Germain F.C.





LA Galaxy





Toronto FC





Boca Juniors





C.D. Guadalajara





Vissel Kobe



Demoda bulunan 4 stadyum;



Santiago Bernabéu





La Bombonera





StubHub Center





King Fahd Stadium



FIFA 18 29 Eylül'de PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One ve PC için çıkışını gerçekleştirecek. Demoyu hemen indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.



FIFA 18 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ





FIFA 18 PC sistem gereksinimleri



Minimum Sistem Gereksinimleri (DIRECTX 12)



OS: Windows 10 – 64-Bit



CPU: Intel i3 6300T – Intel i3 4340, ve Intel i3 4350 ya da AMD Athlon X4 870K – AMD FX-4350 ve FX-4330



RAM: 8GB



Depolama Alanı: 50.0 GB



Ekran Kartı: NVidia GeForce GTX 660 2GB ya da Radeon RX 460, R9 270, R7 370



Önerilen Sistem Gereksinimleri (DIRECTX 12)



OS: Windows 10 – 64-Bit



CPU: Intel i3 6300T – Intel i3 4340 ve Intel i3 4350 ya da AMD Athlon X4 870K – AMD FX-4350 ve FX-4330



RAM: 8GB



Depolama Alanı: 50.0 GB



Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 670 ya da AMD Radeon R9 270X



Minimum Sistem Gereksinimleri (DIRECTX 11)



OS: Windows 7/8.1/10 – 64-Bit



CPU: Intel Core i3-2100 @ 3.1GHz ya da AMD Phenom II X4 965 @ 3.4 GHz



RAM: 8GB



Depolama Alanı: 50.0 GB



Ekran Kartı: NVIDIA GTX 460 ya da AMD Radeon R7 260



Önerilen Sistem Gereksinimleri (DIRECTX 11)



OS: Windows 7/8.1/10 – 64-Bit



CPU: Intel i5-3550K @ 3.40GHz ya da AMD FX 8150 @ 3.6GHz



RAM: 8GB



Depolama Alanı: 50.0 GB



Ekran Kartı: NVIDIA GTX 660 or AMD Radeon R9 270