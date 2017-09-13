FIFA 18'in Demosu Çıktı ve İşte Sistem Gereksinimleri
Herkes'in merakla beklediği FIFA 18'in 12 takım ve 4 stadyumlu demo sürümü yayınlandı.
Herkes'in merakla beklediği FIFA 18'in 12 takım ve 4 stadyumlu demo sürümü yayınlandı.
Çıkmasına oldukça az bir zaman kalan FIFA 18'in demosu bugün yayınlandı. PC, PlayStation 4 ve Xbox One için çıkan demoda her biri birbirinden ünlü 12 takım yer alıyor. Toplamda 4 farklı stadyumun bulunduğu demonun belki de en dikkat çekici ayrıntıı kick off oyun modu ile beraber "The Journey" hikaye modunun da önizleme olarak oynanabilir olması oldu.
Bir futbolcunun gelişimine odaklandığımız hikaye modunu bekleyen çok insan olduğuna eminim, yalnız çoğu kişi oyunu FIFA Ultimate Team için satın alacaktır. Bu demo vasıtası ile FIFA 18'i deneyimleyecek ve beğenirseniz 29 Eylül'de satın alabileceksiniz.
Demoda bulunan 12 takım;
Manchester United
Manchester City
Real Madrid CF
Atlético de Madrid
Juventus F.C.
FC Bayern Munich
Paris Saint-Germain F.C.
LA Galaxy
Toronto FC
Boca Juniors
C.D. Guadalajara
Vissel Kobe
Demoda bulunan 4 stadyum;
Santiago Bernabéu
La Bombonera
StubHub Center
King Fahd Stadium
FIFA 18 29 Eylül'de PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One ve PC için çıkışını gerçekleştirecek. Demoyu hemen indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.
FIFA 18 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ
FIFA 18 PC sistem gereksinimleri
Minimum Sistem Gereksinimleri (DIRECTX 12)
OS: Windows 10 – 64-Bit
CPU: Intel i3 6300T – Intel i3 4340, ve Intel i3 4350 ya da AMD Athlon X4 870K – AMD FX-4350 ve FX-4330
RAM: 8GB
Depolama Alanı: 50.0 GB
Ekran Kartı: NVidia GeForce GTX 660 2GB ya da Radeon RX 460, R9 270, R7 370
Önerilen Sistem Gereksinimleri (DIRECTX 12)
OS: Windows 10 – 64-Bit
CPU: Intel i3 6300T – Intel i3 4340 ve Intel i3 4350 ya da AMD Athlon X4 870K – AMD FX-4350 ve FX-4330
RAM: 8GB
Depolama Alanı: 50.0 GB
Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 670 ya da AMD Radeon R9 270X
Minimum Sistem Gereksinimleri (DIRECTX 11)
OS: Windows 7/8.1/10 – 64-Bit
CPU: Intel Core i3-2100 @ 3.1GHz ya da AMD Phenom II X4 965 @ 3.4 GHz
RAM: 8GB
Depolama Alanı: 50.0 GB
Ekran Kartı: NVIDIA GTX 460 ya da AMD Radeon R7 260
Önerilen Sistem Gereksinimleri (DIRECTX 11)
OS: Windows 7/8.1/10 – 64-Bit
CPU: Intel i5-3550K @ 3.40GHz ya da AMD FX 8150 @ 3.6GHz
RAM: 8GB
Depolama Alanı: 50.0 GB
Ekran Kartı: NVIDIA GTX 660 or AMD Radeon R9 270