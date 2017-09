FIFA 18 Demo Çıktı!

FIFA 18 demo versiyonu ile oyunu satın almak isteyen oyuncular EA Sports tarafından geliştirilen bu futbol oyununu diledikleri gibi deneyebilecekler. PES 2018 çıkış tarihine denk getirilen demo kafalarda soru işareti yaratsa da bakalım bizi neler bekiyor?



FIFA 18 Demo hangi platformlara geliyor?



FIFA 18 Demo, firmanın resmi açıklamasına göre hayli dolu içerikle geliyor. FIFA"nın hızlı oyun modu olan Kick Off oyunculara sunulurken, geçtiğimiz yıl başlayan Journey hikaye modundan da bir önizleme versiyonu demoda bulunacak.







FIFA 18 Demo içerisinde bulunan takımlar ise şu şekilde:



Manchester United



Manchester City



Real Madrid CF



Atlético de Madrid



Juventus F.C.



FC Bayern Munich



Paris Saint-Germain F.C.



LA Galaxy



Toronto FC



Boca Juniors



C.D. Guadalajara



Vissel Kobe



Üstelik oyunun bu deneme versiyonunda 4 farklı stadyum da oyunculara açık durumda.



Santiago Bernabéu



La Bombonera



StubHub Center



King Fahd Stadium



Alex Hunter ikinci sezonu ile geri dönüyor!



Geçtiğimiz yıl FIFA 17"de başlayan Alex Hunter"ın hikayesi FA Cup ile sona ermişti. Bu kez FIFA 18 Alex"in 2. sezonu ile karşımızda olacak. Hikaye modunda bu yıl Cristiano Ronaldo, Antoine Griezmann ve Thierry Henry gibi yıldızlar yer alacak.







FIFA 18 PC sistem gereksinimleriMinimum Sistem Gereksinimleri (DIRECTX 12)



OS: Windows 10 - 64-Bit



CPU: Intel i3 6300T - Intel i3 4340, ve Intel i3 4350 veya AMD Athlon X4 870K - AMD FX-4350 ve FX-4330 RAM: 8GB



Depolama Alanı: 50.0 GB



Ekran Kartı: NVidia GeForce GTX 660 2GB veya Radeon RX 460, R9 270, R7 370



Önerilen Sistem Gereksinimleri (DIRECTX 12)



OS: Windows 10 - 64-Bit



CPU: Intel i3 6300T - Intel i3 4340 ve Intel i3 4350 veya AMD Athlon X4 870K - AMD FX-4350 ve FX-4330 RAM: 8GB



Depolama Alanı: 50.0 GB



Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 670 veya AMD Radeon R9 270X



Minimum Sistem Gereksinimleri (DIRECTX 11)



OS: Windows 7/8.1/10 - 64-Bit



CPU: Intel Core i3-2100 @ 3.1GHz veya AMD Phenom II X4 965 @ 3.4 GHz



RAM: 8GB



Depolama Alanı: 50.0 GB



Ekran Kartı: NVIDIA GTX 460 veya AMD Radeon R7 260



Önerilen Sistem Gereksinimleri (DIRECTX 11)



OS: Windows 7/8.1/10 - 64-Bit



CPU: Intel i5-3550K @ 3.40GHz veya AMD FX 8150 @ 3.6GHz



RAM: 8GB



Depolama Alanı: 50.0 GB



Ekran Kartı: NVIDIA GTX 660 or AMD Radeon R9 270



NOT: Demonun sunulması ülke ve saat dilimlerine bağlı olarak farklılık gösterebilir. Eğer oyunu göremiyorsanız daha sonra yeniden deneyin.