Fidye için rehin alıp işkence ettiler, para alamayınca öldürüp bahçeye gömdüler
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Fidye için rehin alıp işkence ettiler, para alamayınca öldürüp bahçeye gömdüler

Fidye için rehin alıp işkence ettiler, para alamayınca öldürüp bahçeye gömdüler
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul Pendik'te Pakistan uyruklu 4 kişi, Afgan uyruklu 4 şahsı fidye için kaçırıp kirada kaldıkları gecekonduda rehin aldı.

İstanbul Pendik'te Pakistan uyruklu 4 kişi, Afgan uyruklu 4 şahsı fidye için kaçırıp kirada kaldıkları gecekonduda rehin aldı. Şüpheli şahıslar kaçırdıkları kişilere işkence edip para istedi. Şüpheli şahıslar daha sonra kaçırdıkları 3 kişiyi serbest bırakıp bir kişiyi rehin tutmaya devam etti. Rehin tuttukları kişiden istedikleri fidyeyi alamayan şüpheliler, işkence ettikleri şahsı öldürüp oturdukları evin bahçesine gömdü ardından kayıplara karıştı. Fidye dehşetinin şüphelileri polis tarafından aranıyor.

Olay, Pendik Güllübağlar Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, Pakistan uyruklu O.K., İ.U., S.K., ve Z.H. isimli şahıslar, Afgan uyruklu 4 kişiyi yaklaşık 20 gün önce kaçırarak kirada oturdukları gecekonduda rehin aldı. Şüpheliler, kaçırdıkları şahıslara para elde etmek amacıyla günlerce işkence etti. Kaçırdıkları 4 kişiden 3'ünü serbest bırakan şüpheliler, 21 yaşındaki Raşit Muhammet'i rehin tutmaya devam etti. Rehin tutup işkence ettikleri kişiden istedikleri fidyeyi elde edemeyen şüpheliler, yaklaşık 15 gün önce şahsı öldürdüler, ardından oturdukları gecekondunun bahçesinde kazdıkları mezara gömüp üzerine beton döktü. Arkadaşlarından haber alamayan diğer mağdurlar polise gidip durumu bildirdi. Bahçesine ceset gömülen evin sahibi de evin bahçesine dökülen betonu görmesi ve kiracılarından haber alamaması nedeniyle şüphe üzerine polise ihbarda bulundu. Olay hakkında çalışma başlatan Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, evin bahçesine cesedin gömüldüğünü fark etti. Yapılan çalışmalarda bahçeye gömülen ceset çıkarılırken ev içerisinde inceleme yapıldı.

Polis ekipleri, olayın firari şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.

Dehşetin yaşandığı evin sahibi Ekrem Karaaslan, "2, 3 senedir bu mahallede oturuyorlar. İyi insanlar gibi görünüyorlardı. En son bayrama 3-4 gün kala gelmediler biz de şüphelendik. Bahçeye beton atmışlardı. Beton yeniydi. Şüphelenince karakola gittim. Takibe aldılar. İşkence yapmışlar. Kazınca ceset çıktı. Kaybolduktan sonra şikayette bulunduk. Şahıslar polislerle beraber geldi. Oradan öğrendik. Kardeşi kayıp, araştırıyorlardı" dedi. - İSTANBUL

Fidye için rehin alıp işkence ettiler, para alamayınca öldürüp bahçeye gömdüler
Fidye için rehin alıp işkence ettiler, para alamayınca öldürüp bahçeye gömdüler
Fidye için rehin alıp işkence ettiler, para alamayınca öldürüp bahçeye gömdüler
Fidye için rehin alıp işkence ettiler, para alamayınca öldürüp bahçeye gömdüler
Fidye için rehin alıp işkence ettiler, para alamayınca öldürüp bahçeye gömdüler
Fidye için rehin alıp işkence ettiler, para alamayınca öldürüp bahçeye gömdüler
Fidye için rehin alıp işkence ettiler, para alamayınca öldürüp bahçeye gömdüler
Fidye için rehin alıp işkence ettiler, para alamayınca öldürüp bahçeye gömdüler
Fidye için rehin alıp işkence ettiler, para alamayınca öldürüp bahçeye gömdüler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Pendik'te fidye için rehin alıp işkence ettiler, para alamayınca öldürüp bahçeye gömdüler
Pendik'te fidye için rehin alıp işkence ettiler, para alamayınca öldürüp bahçeye gömdüler
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