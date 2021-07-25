Fidye dehşetinde yeni detaylar ortaya çıktı: Yurt dışına gitmek için anlaşmışlar
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Fidye dehşetinde yeni detaylar ortaya çıktı: Yurt dışına gitmek için anlaşmışlar

Fidye dehşetinde yeni detaylar ortaya çıktı: Yurt dışına gitmek için anlaşmışlar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul Pendik'te rehin tuttukları Afgan uyruklu vatandaşı istedikleri fidyeyi vermediği gerekçesiyle öldüren şüpheliler hakkında yeni detaylar ortaya çıktı.

İstanbul Pendik'te rehin tuttukları Afgan uyruklu vatandaşı istedikleri fidyeyi vermediği gerekçesiyle öldüren şüpheliler hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. Afgan uyruklu vatandaşların, yurt dışına gidebilmek için şüphelilerle tanıştığı, mağdurları kaçırarak günlerce rehin tutup işkence eden şüphelilerin, öldürdükleri Raşid Muhammet'in ağabeyinden 6 bin Euro ve 2 bin 500 TL fidye aldıkları ortaya çıktı.

Olay, Pendik Güllübağlar Mahallesi Ova Çıkmazı sokakta meydana geldi. İddiaya göre, Pakistan uyruklu O.K., İ.U., S.K. ve Z.H. isimli şahıslar, Afgan uyruklu 5 kişiyi yaklaşık 20 gün önce kaçırarak kirada oturdukları gecekonduda rehin aldı. Şüpheliler, kaçırdıkları şahıslara para elde etmek amacıyla günlerce işkence etti. Kaçırdıkları 5 kişiden 3'ünü serbest bırakan şüpheliler, 21 yaşındaki Raşit Muhammed'i rehin tutmaya devam etti. Rehin tutup işkence ettikleri kişiden istedikleri fidyeyi elde edemeyen şüpheliler, yaklaşık 15 gün önce şahsı öldürdüler, ardından oturdukları gecekondunun bahçesinde kazdıkları mezara gömüp üzerine beton döktü.

Arkadaşlarından haber alamayan diğer mağdurlar polise gidip durumu bildirdi. Bahçesine ceset gömülen evin sahibi de evin bahçesine dökülen betonu görmesi ve kiracılarından haber alamaması nedeniyle şüphe üzerine polise ihbarda bulundu. Olay hakkında çalışma başlatan Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, evin bahçesine cesedin gömüldüğünü fark etti. Yapılan çalışmalarda bahçeye gömülen ceset çıkarılırken ev içerisinde inceleme yapıldı. Polis ekipleri, olayın firari şüphelilerini yakalamak için çalışma başlatırken, korkunç olayın detayları ortaya çıktı.

Yurt dışına gitmek için anlaşmışlar

Edinilen bilgiye göre, Afgan uyruklu 5 kişi yurt dışına gitmek için biriyle anlaştı. Afganlar, Bağcılar'da buluştukları 2 kişi tarafından kaçırılarak Pendik'te bulunan ormanlık alana götürüldü. Afgan uyruklu vatandaşlardan haber alamayan arkadaşları, 15 Temmuz'da polis merkezine giderek arkadaşlarının kayıp olduğunu söyledi. İhbar üzerine polis harekete geçti. Arama izniyle Pendik'te bulunan evde arama yapan polisler, evin bahçesinde maktul Raşid Muhammed'in cesedini üzerine beton dökülmüş halde buldu.

Öte yandan şüpheli şahısların, rehin tutup işkence ettikleri ve istedikleri parayı alamadıkları gerekçesiyle öldürdükleri Raşid Muhammed'in yurt dışında ikamet eden ağabeyinden 5 telefon, 6 bin euro ve 2 bin 500 TL fidye aldıkları ortaya çıktı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Fidye dehşetinde yeni detaylar ortaya çıktı: Yurt dışına gitmek için anlaşmışlar
Fidye dehşetinde yeni detaylar ortaya çıktı: Yurt dışına gitmek için anlaşmışlar
Pendik'te dehşet evi! Fidye için kaçırdıkları şahsı para alamayınca öldürüp bahçeye gömdüler
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