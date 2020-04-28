Fideleri zarar görmesin diye pet şişelerle koruyor
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Fideleri zarar görmesin diye pet şişelerle koruyor

Fideleri zarar görmesin diye pet şişelerle koruyor Şırnak'ın Uludere ilçesinde çiftçi, tarlasına ektiği fidelerin doludan zarar görmemesi için etrafına pet şişe yerleştirdi Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Bağlıca köyünde bir çiftçi, tarlasına ektiği fidelerin etrafını, aşırı yağış ve doludan...

Fideleri zarar görmesin diye pet şişelerle koruyor
28.04.2020 20:37 | Son Güncelleme: 28.04.2020 20:38

Fideleri zarar görmesin diye pet şişelerle koruyor

Şırnak'ın Uludere ilçesinde çiftçi, tarlasına ektiği fidelerin doludan zarar görmemesi için etrafına pet şişe yerleştirdi

ŞIRNAK - Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Bağlıca köyünde bir çiftçi, tarlasına ektiği fidelerin etrafını, aşırı yağış ve doludan zarar görmemesi için hurdacılardan aldığı pet şişelerle koruyor.

Bağlıca köyünde çiftçilik yapan Nejdet Paksoy, tarlasına ektiği sebze fidelerini hurdacılardan aldığı yaklaşık 350 adet 5 litrelik plastik şişelerle koruyor. Çiftçi Nejdet Paksoy, her sene kendi ihtiyaçları kadar sebze yetiştirdiklerini söyledi. Paksoy, "Her sene sağanak ve dolu yağıyor. Bundan dolayı ektiğimiz fideler zarar görüyordu. Geçen senden beri aklımda böyle bir fikir vardı geçen sene geç olduğundan yapamadım, bu sene uyguladım. iki gün önce aşırı sağanak ve dolu yağdı, köydeki tüm çiftçilerin fideleri, mamulleri zarar gördü benim fidelerime herhangi bir zarar gelmedi. Uyguladığım yöntemin fotoğraflarını çekip sosyal medyada paylaştım, çok ilgi çekti beni arayanlar oldu. Tebrik edenler oldu, bu uygulamayı tüm çiftçilere öneriyorum, fideleri aşırı yağışlardan, doludan ve soğuklardan korumanın en basit yöntemi" dedi.

Fideleri zarar görmesin diye pet şişelerle koruyor

Kaynak: İHA

Manşet

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