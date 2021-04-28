Fideler vatandaşla buluştu

Lüleburgaz Belediyesi'nin kendi serasında ürettiği bin 500 adet domates, biber, mor lahana, karpuz ve salatalık fideleri vatandaşa dağıtıldı.

"Fideler bizden ürün sizden"

Lüleburgaz Belediye Başkanı Dr. Murat Gerenli, Belediye Başkan Yardımcıları ve Lüleburgaz Belediyesi Meclis Üyeleri'nin de katıldığı fide dağıtımı etkinliğine yoğun ilgi gösterildi. Bin 500 adet fide bir saat içinde tükenirken, fide dağıtımına 29 Nisan saat 13.00'te Kongre Meydanı'nda devam edilecek.

Lüleburgaz Belediyesi'nin "Fide bizden ürün sizden" sloganıyla hayata geçirdiği fide dağıtımı etkinliğine yoğun ilgi gösterildi. Kongre Meydanı'nda düzenlenen fide dağıtımına Başkan Gerenli, Belediye Başkan Yardımcıları Leyla Güncer ve Gökhan Kaya Atay, Belediye Meclis Üyeleri Burcu Sabancılar, Tamer Ermut, Nihal Organ, Lüleburgaz Kent Konseyi Başkanı Binnur Dinç ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bir saatte tükendi

Çok yoğun ilginin gerçekleştiği etkinlikte domates, biber, mor lahana, kapruz ve salatalık fideleri 1 saat gibi kısa süre içerisinde tükendi. Vatandaşlar etkinlikten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Başkan Gerenli'ye teşekkürlerini sundu.

Belediyenin kendi serasından

Vatandaşa dağıtılan fideler ise belediyenin kendi üretimi olmasıyla ön plana çıktı. Lüleburgaz Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından, belediyeye ait serada titiz bir şekilde yetiştirilen fidelerle vatandaşa tarımsal üretimin önemi vurgulandı.

29 Nisan'da devam edecek

Yaklaşık 1 saat gibi kısa sürede tükenen bin 500 fide 29 Nisan Perşembe günü de dağıtılacak. Vatandaşlar saat 13.00'de Kongre Meydanı'ndan fidelerini alabilir.

Kaynak: Bültenler