Fide ve Fidan Satış Yerleri Denetleniyor

İlkbahar mevsiminin gelmesiyle birlikte Samsun'da Tarım Orman İl Müdürlüğü teknik elemanlarının fidan satış noktalarında meyve fidanı üreticilerinin pazarladıkları fidanlarla ilgili kontrolleri devam ediyor.

Kontroller 5553 Sayılı Tohumculuk Kanunu ve 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ve bağlı yönetmelik ve talimatlar kapsamında yapılıyor. Tarım ve Orman İl Müdürü Nail Kırmacı yaptığı açıklamada, "Bilindiği gibi kaliteli ve sağlıklı üretimin birinci adımı sağlıklı, türü ve çeşidi bilinen, üreticisi belli, ilgili mevzuatlara göre izinleri olan fide ve fidan kullanmaktır. Yanlış fide ve fidan kullanıldığı zaman hem istenen kalitede üretim yapılamayacağından boşa masraf edilmiş olur hem de bahçenizde hastalık ve zararlıları bulaştırmış olursunuz. Fidan satış bayileri ve ruhsatlı fide fidan satış yerleri müdürlüğümüzce denetlenmekte olup hem kalite ve ismine doğruluk hem de hastalık ve zararlılar açısından çok daha güvenlidir. İlimizde 15 üretici tarafından 285 bin 620 adet meyve fidanı üretilmektedir" dedi.

Üretimin başlangıç aşamasından itibaren üreticilerin yılda iki kez kontrollerinin yapıldığını belirten Nail Kırmacı, "17 ilçemizde mevcut üretilen ve il dışından gelen yaklaşık 500 bin fidanın da hafta günleri semt pazarlarında ve bayilerdeki kontrollerinin İl Müdürlüğümüz ve ilçe müdürlüklerimiz kanalıyla denetimlerinin aralıksız olarak devam ediyor" diye konuştu.

Kırmacı, üreticilerin zarara uğramamaları için başta fide, fidan olmak üzere tarımsal üretimde kullanacakları her türlü üretim materyalinin mutlaka yetkili satış yerlerinden almaları gerektiğini sözlerine ekledi. - SAMSUN

Kaynak: İHA