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Ekonomi

Fide üretiminde yapay ışık kullanılabilecek

Fide üreticilerinin, gelişen teknolojiyle yapay ışıklandırma ve iklim kontrolü sağlanmış kapalı alanlarda sera sistemli üretim yapmalarına imkan sağlandı.

02.04.2020 12:00 | Son Güncelleme: 02.04.2020 12:00
Fide üretiminde yapay ışık kullanılabilecek

Fide üreticilerinin, gelişen teknolojiyle yapay ışıklandırma ve iklim kontrolü sağlanmış kapalı alanlarda sera sistemli üretim yapmalarına imkan sağlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığının Tohumculuk Sektöründe Yetkilendirme ve Denetleme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik, tohumlukları yetiştiren ve satan gerçek veya tüzel kişilerin yetkilendirilmesine ilişkin esasları düzenliyor.

Buna göre, değişiklikle yetkilendirmeye yönelik başvurular sırasında yaşanan belirsizliğin önüne geçmek amacıyla müracaatların nereye yapılacağı belirlendi. Birden fazla ilde üretim yapan tohum yetiştiricilerine verilen tohum yetiştirici belgelerinin, yetiştiricinin çiftçi kayıt sistemi kaydının bulunduğu il müdürlüğünce düzenlenmesi kararlaştırıldı. Tohum işleyici belgeleri ise tohum işleme tesisinin bulunduğu il müdürlüklerince verilecek.

Fide üreticilerinin, çiftçi kayıt sistemi ile birlikte tarım bilgi sisteminde yer alan örtü altı kayıt sistemine veya tarımsal üretim kayıt sistemine de kayıt olabilmeleri için düzenleme yapıldı.

Fide üreticisinin sahip olması gereken donanımlarda da değişikliğe gidildi. Gelişen teknoloji koşulları gözetilerek fide üreticilerinin, yapay ışıklandırma ve iklim kontrolü sağlanmış kapalı alanlarda sera sistemiyle fide üretimi yapmalarına imkan sağlandı.

Düşük ve orta kapasitede üretim yapan fide üreticileri, kayıtlı ve kontrollü üretim kapsamında yer alabilmeleri ve üretime katılabilmeleri için "kombine tohum atma makinesi" yerine üreticilerce temin kolaylığı olan "tohum atma makinesi" kullanabilecek.

Orman mühendisi olan süs bitkisi üreticilerine süs bitkisi üretici belgesi düzenlenecek ve orman mühendislerinin de süs bitkisi üretici işletmelerinde teknik personel olarak çalışmaları mümkün olacak.

Doku kültürü ile tohumluk üretici belgeleri de resmi olarak kayıtlı olunan il müdürlüğü tarafından verilecek.

Yetki belgesi veya yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşu belgesi düzenlenmesi sırasında ortaya çıkabilecek değişiklikler kapsamında, başvuru sahiplerinin izlemesi gereken yol da yeniden düzenlendi.

Denetim ve idari yaptırımlar konusundaki hükümlere göre yerinde ve en hızlı şekilde denetim yapılabilmesi ile yetki belgesi düzenlenebilmesi için uygun şartları taşıyan ilçe müdürlüklerine yetki devri yapılabilecek.

Kaynak: AA

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