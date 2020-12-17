Fide üretim tesisinde yangın

ADANA'da bir fide üretim tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

ADANA'da bir fide üretim tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Sarıçam ilçesi Buruk Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir fide üretim tesisinde saat 10.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Plastik fide kasalarının tutuşmasıyla büyüyen yangına, işçilerin ihbarı üzerine gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler müdahale etti. Yangını kontrol altına alan ekipler, soğutma çalışmalarına başladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Anıl ATAR