Fide üretim tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor (2)
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Fide üretim tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor (2)

17.12.2020 12:25 | Son Güncelleme: 17.12.2020 12:30

Adana'da, fide üretim tesisinde çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Adana'da, fide üretim tesisinde çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Alınan bilgiye göre, Buruk Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir fide üretim tesisinden dumanlar yükseldiğini gören çalışanlar durumu itfaiyeye bildirdi.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, plastik fide kasalarının da tutuşmasıyla büyüyen yangına müdahale ediyor.

Yangın nedeniyle polis ekiplerinin çevrede aldığı güvenlik önlemi sürüyor.

Fide üretim tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor (2)
Fide üretim tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor (2)
Fide üretim tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor (2)
Fide üretim tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.12.2020 12:30:40. #1.15#
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