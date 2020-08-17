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FIDE On-line Satranç Olimpiyatı'nda Türkiye rüzgarı

Türkiye, FIDE On-line Satranç Olimpiyatı'nda ilk turu liderlikle tamamladı.

FIDE On-line Satranç Olimpiyatı'nda Türkiye rüzgarı
17.08.2020 10:15 | Son Güncelleme: 17.08.2020 10:15

Türkiye, FIDE On-line Satranç Olimpiyatı'nda ilk turu liderlikle tamamladı.

Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli takım, organizasyonda D Grubu'nda Norveç, Sırbistan, İsveç, Hırvatistan, İzlanda, Danimarka, İrlanda, Guatemala ve Şili ile mücadele etti.

40 gün sürecek olimpiyata iyi bir başlangıç yapan milliler, güçlü rakipleri karşısında 9 turda 8 galibiyet ve bir beraberlik elde etti.

Türkiye'nin 40 masa puanı alarak lider olduğu D Grubu'nu Hırvatistan 37,5 puanla ikinci, Norveç ise 35,5 puanla üçüncü sırada bitirdi. Lider Türkiye'nin yanı sıra Hırvatistan ve Norveç de bir üst tura çıkmaya hak kazandı.

Ay-yıldızlı ekip, 21 Ağustos'ta başlayacak bir üst turda 40 takımla 4 ayrı grupta oynanacak üst klasman maçlarında yarışacak. Üst klasmanda başarılı olan takımlar play-off aşamasına katılacak ve ardından şampiyonluk mücadelesi verecek.

163 ülke mücadele ediyor

Bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle düzenlenemeyen 2020 Satranç Olimpiyatları yerine ilk kez gerçekleştirilen FIDE On-line Satranç Olimpiyatı, sıra dışı bir formatta "rapid turnuva" şeklinde düzenleniyor.

163 ülkenin mücadele ettiği olimpiyatta Türk Milli Takımı'nın kaptanlığını IM Oğulcan Kanmazalp üstleniyor.

Milli takımda ayrıca GM Dragan Solak, GM Vahap Şanal, GM Emre Can, GM Cemil Can Ali Marandi, IM Cem Kaan Gökerkan, IM Deniz Özen, IM Ekaterina Atalık, WGM Kübra Öztürk Örenli, WGM Betül Cemre Yıldız Kadıoğlu, WIM Sıla Çağlar ve WFM Ece Özbay yer alıyor.

Başkan Tulay: "Olimpiyatlarda tarih yazmayı alışkanlık haline getirdik"

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, milli takımı elde ettiği bu başarıdan dolayı tebrik etti.

Tulay, son yıllarda milli sporcuların satranç olimpiyatlarında çok başarılı sonuçlar aldığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Olimpiyatlarda tarih yazmayı alışkanlık haline getirdik. Bu yıl ilk kez ve on-line olarak düzenlenen FIDE On-line Satranç Olimpiyatı'na da çok güçlü bir başlangıç yaptık ve grubumuzu lider olarak tamamladık. Pandemi sürecinde dijital dünyadaki en etkin federasyon oluşumuzun meyvelerini topluyoruz. Milli sporcularımıza yönelik düzenlediğimiz özel turnuvalar ve olimpiyat öncesinde yaptığımız özel hazırlık maçları ile sporcularımız bu zorlu sürece çok iyi hazırlandı. Final yolunda atılan ilk adımda Norveç, Sırbistan, İsveç gibi güçlü rakiplere karşı elde edilen bu üst düzey başarı için kaptanımızı ve tüm sporcularımızı yürekten kutluyorum. Başarıları daim olsun. 40 gün sürecek olan bu zorlu mücadeleyi ülkemizin yüzünü güldürerek tamamlamayı temenni ediyorum."

Kaynak: AA

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