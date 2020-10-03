Fide işçilerini taşıyan midibüs TIR?a çarptı 12 yaralı

ANTALYA'DA fide şirketinde çalışan işçileri taşıyan minibüs, park halindeki TIR'a arkadan çarptı.

ANTALYA'DA fide şirketinde çalışan işçileri taşıyan minibüs, park halindeki TIR'a arkadan çarptı. 12 kişinin yaralandığı kazada, minibüsün ön koltuğunda sıkışan 2 personel itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kaza anı ise çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem AKALAN