Fide işçilerini taşıyan midibüs TIR?a çarptı 12 yaralı
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Fide işçilerini taşıyan midibüs TIR?a çarptı 12 yaralı

03.10.2020 21:05 | Son Güncelleme: 03.10.2020 21:18
Fide işçilerini taşıyan midibüs TIR?a çarptı 12 yaralı

ANTALYA'DA fide şirketinde çalışan işçileri taşıyan minibüs, park halindeki TIR'a arkadan çarptı.

ANTALYA'DA fide şirketinde çalışan işçileri taşıyan minibüs, park halindeki TIR'a arkadan çarptı. 12 kişinin yaralandığı kazada, minibüsün ön koltuğunda sıkışan 2 personel itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kaza anı ise çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.


Fide işçilerini taşıyan midibüs TIR?a çarptı 12 yaralı
Fide işçilerini taşıyan midibüs TIR?a çarptı 12 yaralı
Fide işçilerini taşıyan midibüs TIR?a çarptı 12 yaralı
Fide işçilerini taşıyan midibüs TIR?a çarptı 12 yaralı
Fide işçilerini taşıyan midibüs TIR?a çarptı 12 yaralı
Fide işçilerini taşıyan midibüs TIR?a çarptı 12 yaralı
Fide işçilerini taşıyan midibüs TIR?a çarptı 12 yaralı
Fide işçilerini taşıyan midibüs TIR?a çarptı 12 yaralı
Fide işçilerini taşıyan midibüs TIR?a çarptı 12 yaralı
Fide işçilerini taşıyan midibüs TIR?a çarptı 12 yaralı
Fide işçilerini taşıyan midibüs TIR?a çarptı 12 yaralı
Fide işçilerini taşıyan midibüs TIR?a çarptı 12 yaralı
Fide işçilerini taşıyan midibüs TIR?a çarptı 12 yaralı
Fide işçilerini taşıyan midibüs TIR?a çarptı 12 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem AKALAN

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