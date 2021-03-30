Fidanlık Müdürlüğünde fidan aşılamaları tamamlandı
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Fidanlık Müdürlüğünde fidan aşılamaları tamamlandı

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Fidanlık Müdürlüğünde fidan aşılamaları tamamlandı

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Fidanlık Müdürlüğünde 2021 yılı programında bulunan 26 bin ceviz fidanı ve 35 bin 100 çeşitli fidanlar aşılandı.

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Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Fidanlık Müdürlüğünde 2021 yılı programında bulunan 26 bin ceviz fidanı ve 35 bin 100 çeşitli fidanlar aşılandı.

Balıkesir Bölge Müdürlüğüne bağlı Orman Fidanlık Müdürlüğünün 2021 Yılı programında bulunan 26 bin adet ceviz fidanlarına yerli ve yabancı türlerden aşı yapılması işlemi tamamlandı. Müdürlüğün kendi üretimi olan altlık cevizleri, Fidanlık Müdürlüğü seralarında gerçekleştirilen ve piyasa şartları ile talepleri gözetilerek aşı işlemi gerçekleştirildi.

Fidanlık Müdürlüğünde ayrıca; 13 bin adet leylandi, 7 bin adet mavi servi, 6 bin 500 adet aşılı kestane, 2 bin 500 adet süs eriği, bin adet süs kirazı, bin 600 adet kızılcık, 500 adet cennet hurması aşısı gerçekleştirildi. Bunlara ilave olarak bu yıl ilk defa Kayseri Orman Bölge Müdürlüğünden gelen talep üzerine 3 bin adet Yozgat Akdağmadeni orjinli yeni bir yerli tür olan ceviz üretimine başlandı. Fidanlık Müdürlüğü fidan üretimine devan edildiğini açıkladı. - BALIKESİR

Fidanlık Müdürlüğünde fidan aşılamaları tamamlandı
Fidanlık Müdürlüğünde fidan aşılamaları tamamlandı
Fidanlık Müdürlüğünde fidan aşılamaları tamamlandı
Fidanlık Müdürlüğünde fidan aşılamaları tamamlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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