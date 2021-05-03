Fidanların dedesi...39 yıldır İzmir ormanlarını ağaçla buluşturuyor

Fidanların dedesi...39 yıldır İzmir ormanlarını ağaçla buluşturuyor Tam 39 yıldır İzmir'in ormanlarını ağaçla buluşturan İzmir Orman Bölge Müdürlüğü personeli Naki Keleş, ağaçlara gözü gibi bakıyor.

Fidanların dedesi...39 yıldır İzmir ormanlarını ağaçla buluşturuyor

İZMİR - Tam 39 yıldır İzmir'in ormanlarını ağaçla buluşturan İzmir Orman Bölge Müdürlüğü personeli Naki Keleş, ağaçlara gözü gibi bakıyor. İki evlat ve iki torun sahibi Keleş, "Diktiğim fidanlar şimdi boyumu geçti, gölgelerinde dinleniyorum. Yeni diktiğim fidanların gölgesinde de torunlarım dinlenecek" diyor.

Orman Genel Müdürlüğü İzmir Orman Bölge Müdürlüğü Gaziemir Orman İşletme Şefliğinde görev yapan 57 yaşındaki Naki Keleş, 39 yıldır İzmir'de fidan dikimleri gerçekleştiriyor. Ağaçları, tıpkı çocukları ve torunları gibi gördüğünü belirten Keleş, orman yangınlarında gözyaşlarına hakim olamadığını, günlük hayatında da insanlara ormanları korumaları gerektiğini söylediğini ifade ediyor. Keleş, kendisinin de dahil olduğu ekiplerle birlikte bugüne kadar dikilen 20 milyon fidanda emeği olduğunu dile getirerek, "Bu görevde çalışmak benim için bir mutluluk. Ağaçlar çocuklarım, torunlarım gibi. Bu işi severek yapıyorum. Benim de içinde bulunduğum ekip olarak bugüne kadar toplam 20 milyon fidan dikmişizdir. Diktiğim fidanlar şimdi boyumu geçti, gölgelerinde dinleniyorum. Yeni diktiğim fidanların gölgesinde de torunlarım dinlenecek" diye konuştu.

"Bırakmak istersen ölmez bir eser fidan dikin yeter"

1980 yılında orman yangın ekibiyle çalışmaya başladığını, 1982 yılından itibaren de ağaçlandırma görevinde bulunduğunu kaydeden Keleş, "Orman Genel Müdürlüğü İzmir Orman Bölge Müdürlüğü Gaziemir Orman İşletme Şefliği dahilindeki tüm personelle bu ağaçlandırma çalışmalarını yapıyoruz. Ağaçlarımız oksijen kaynağı. Gelecek nesiller için çok önemli. Çocuklarıma ve torunlarıma karşı nasıl ilgiliysem ağaçlara karşı da o kadar ilgiliyim. İnsanlara ormanlara çöp atmamaları konusunda, yangın çıkarmamaları konusunda sık sık uyarılarda bulunuyorum. Aşık Veysel'in dediği gibi, bırakmak istersen ölmez bir eser fidan dikin yeter" dedi.

"Yanarken gözlerimden yaş geldi"

Keleş, Menderes ilçesinde 1 Temmuz 2017'de çıkan ve üç gün süren orman yangını sonrası, bölgedeki ağaçlandırma çalışmalarında da bizzat bulundu. Geçen süre zarfında alana 1 milyon fidan dikildiğini belirten Keleş, "Ağaçlandırma sahası yanarken bizzat bölgedeydim. Çocuklarım yanmış gibi çok üzüldüm, gözlerimden yaşlar geldi. Çünkü orada bir emek vardı. Şimdi buradaki ağaçlandırma çalışmaları bitti. Çapa ve bakım çalışmaları devam ediyor. Bu bölgeye 20 türen oluşan 1 milyon fidan dikildi. Onların büyümesini bekliyoruz" sözlerine yer verdi.

Öte yandan 1 Temmuz 2017'de Menderes ilçesinde çıkan yangın sonrası 2018 yılının ocak ayında başlayan ağaçlandırma çalışmaları bitti. Ağaçlandırma çalışmaları başladığında ve bittiğinde havadan çekilen görüntüler dikkat çekti. 2018 yılında sadece toprağın göründüğü alanda, bugün yemyeşil ağaçların boy verdiği görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CEREN ATMACA